Torre Alemanna, “Maschere d’Amore” per animare Carnevale e San Valentino

Nel periodo più colorato e giocoso dell’anno, tra coriandoli e cuori, Carnevale e San Valentino si incontrano. Nasce così a Torre Alemanna “Maschere d’Amore”, un laboratorio creativo tra sorrisi e immaginazione dedicato ai più piccoli tra i 5 e i 12 anni. L’iniziativa si svolgerà presso il Complesso Museale di Torre Alemanna sito a Borgo Libertà (Cerignola) venerdì 13 febbraio 2026, a partire dalle ore 16.30 con attività dedicate ai più piccoli che vogliono visitare, esplorare e conoscere uno tra i pochi insediamenti fortificati dell’Ordine dei Cavalieri Teutonici ancora esistente nell’area mediterranea. Durante il laboratorio i bambini realizzeranno “Il Barattolo dell’Allegria” da decorare con la fantasia, per portare a casa un piccolo scrigno di emozioni positive. Sarà anche vestito Arlecchino con frasi e poesie: ogni toppa verrà inserita nello spazio corretto dando vita ad un costume colorato di emozioni. Al termine del laboratorio, i piccoli partecipanti saranno coinvolti a gustare una dolce merenda. Tutti i partecipanti possono indossare il loro costume di carnevale preferito. Gli adulti, invece, potranno vivere un momento di quiete tra letture e relax, immersi nella cornice di Torre Alemanna.

La festa colorata, quindi, diventa anche un’occasione per viaggiare indietro nel tempo, per entrare e uscire lungo i misteriosi corridoi dell’unica masseria fortificata appartenuta all’Ordine dei Cavalieri Teutonici ancora esistente in tutto il Mediterraneo. Gioiello di storia, architettura ed arte nel cuore della Daunia, a 18 km da Cerignola, Torre Alemanna oggi è sede del Museo delle ceramiche del XV-XVI secolo, dove è possibile visitare i reperti conservati, conoscere la bellezza dei graffiti nelle varie stanze, visitare il coro dell’antica chiesa, ed esplorare la Torre da cui è possibile gustare un bellissimo paesaggio. A promuovere l’iniziativa è la cooperativa sociale Frequenze, che gestisce il sito di proprietà del Comune di Cerignola. Info e prenotazioni: 392.9927977-torrealemanna@reteoltre.it