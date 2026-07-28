Torre Alemanna, torna “Jazz al tramonto”: il 31 luglio musica e sapori della legalità
Festa Patronale, Cerignola ospita il Procuratore Antimafia Roberto Rossi
Dal 1° agosto sei nuovi agenti di Polizia Locale a Cerignola
Cerignola, a Terra Aut il “Silent reading party” e il romanzo “Funerale contromano”: 29 luglio dedicato agli amanti dei libri
Sicurezza, legalità e sviluppo: il sistema produttivo della Capitanata ha incontrato i parlamentari del territorio
La riapertura della Villa Comunale supera le aspettative, i numeri premiano le scelte del “Cerignola Summer Mood”
Scelzi: «Agli ospedali di Cerignola ed Andria mi hanno salvato la vita»
Martedì 14 luglio parte da Cerignola “Il Paese delle Meraviglie-Festival delle Arti condivise”
Alla scoperta di sé con “Il ragazzo caduto dal cielo”, scritto dal cerignolano Silvio Carpinelli
Un’opera di Giuseppe Amorese come scenografia per il Premio Margutta di Roma
Torre Alemanna, torna la “Rievocazione storica”: viaggio nel tempo per rivivere il Medioevo
Il momento d’oro della pallavolo italiana, maschile e femminile, in vista degli Europei
Il laterale Omar El Moudden ulteriore colpo di mercato dell’Udas Cerignola
Scommesse senza rischi: esistono davvero?
Lo Stato perdente: l’Italia è il casinò d’Europa, ma i conti non tornano
Fototerapia: perché sfogliare i vecchi ricordi fa bene all’umore e riduce l’ansia
Nessun candidato alle comunali… finché lo Stato non si accorge di Cerignola
Cerignola, escalation criminale negli ultimi giorni: cresce l’allarme in città
Il palazzo, il pallone e la città
Audace Cerignola, la squadra merita di essere seguita e soprattutto sostenuta
Due anni di Bonito alla guida della città
“WorkUP”: Edilizia e Servizi guidano le oltre 600 offerte di lavoro Arpal
Report “WorkUP”: il commercio guida la richiesta di personale nelle province di Bari, Foggia e BAT
Sicurezza in Capitanata, il sistema produttivo fa fronte comune: «Ora serve una risposta condivisa»
Asl Fg, emergenza calore 2026: terapie a domicilio e supporto infermieristico per anziani e pazienti fragili
“Dalla cura al prendersi cura”, convegno a San Ferdinando di Puglia lunedì 29 giugno
Tutta l’Italia del grano a Bari in difesa della cerealicoltura
Il pugliese Sicolo confermato vicepresidente nazionale di CIA Agricoltori Italiani
Grano duro, CIA Puglia: “Ok l’incremento di produzione, ma la vera questione è il prezzo”
Pomodoro, manca intesa sul prezzo. Cia Puglia: “Ritardo penalizza i produttori”
Cerignola, tradizione e memoria a tavola: U’Vulesce ospita le nonne lucane
Pasqua e Pasquetta all’insegna del sole in Puglia: clima ideale per gite fuori porta
CInquant’anni di attività, la bella storia dell’Autocarrozzeria Roma
Nuovo consiglio direttivo per l’ANF-Sindacato degli Avvocati del Tribunale di Foggia
Addurè, l’extravergine di Mandwinery che incanta Montecarlo e Dubai
Riaperti i giochi della Villa Comunale: un segnale concreto di attenzione verso i più piccoli e la città
Cerignola Produce, Vincenzo Specchio segretario e composto il direttivo
Dercole: «Recesso dal Consorzio, la follia di Bonito costerà cara ai cittadini»
Verso le elezioni comunali, ritorna il movimento politico “Cerignola Produce”
Rigenerazione urbana, presentata la Strategia che guiderà il futuro di Cerignola, Stornara e Stornarella
Cerignola, va al mare e un ladro gli entra in casa in pieno giorno: 46enne arrestato in flagranza
Furti d’auto, assalti a sportelli ATM con materiale esplosivo: eseguite 11 misure cautelari nel foggiano
Assalti ai blindati, in 4 rischiano il carcere. Domani gli interrogatori preventivi dei cerignolani
Cerignolano 49enne arrestato in provincia di Rieti per assalto a sportello bancomat
Aveva rapinato una farmacia quasi un anno fa, arrestato 28enne a Cerignola
La Flv Cerignola riparte dalla conferma di mister Cosimo Dilucia
Volley, definiti i gironi e le avversarie di Udas ed Flv Cerignola in serie B
Il posto 4 Riccardo Riccò si aggiunge all’organico dell’Udas Cerignola
Un nuovo main sponsor per la Flv Cerignola: il marchio “Enzo” del gruppo Dilillo
Dalla Lazio all’Audace Cerignola, in gialloblù il centrocampista Antonio Iorio
Audace Cerignola: acquistato il centrocampista Guaragna, rinnovo per D’Orazio
Il congedo di Russo all’Audace: «Porterò Cerignola sempre nel cuore»
Alessandro Vinciguerra altro innesto dell’Audace Cerignola
Raduno e primo allenamento al “Monterisi”: è partita la stagione 2026/2027 dell’Audace Cerignola
Il cerignolano Michele Raffaele a guardia della seconda linea dell’Udas
La Mediterranea 92 Cerignola sabato 25 giugno a caccia del titolo regionale under 14 maschile
Basket, “Torneo dei Santi” il 31 ottobre al Pala Cicogna
La “versione” di Metta sulla fine del basket a Cerignola
Scompare di nuovo il Basket a Cerignola. La squadra di Metta non iscritta al campionato
La Fip dichiara conclusi i campionati regionali: termina la stagione del Bk Club Cerignola
Carlotta Filannino, coraggio oltre l’infortunio: a Piazza di Siena conquista secondo e quinto posto
Cerignola nel grande tennis: Pasquale Pannoli scelto come incordatore ufficiale al WTA 125 di Foggia
Podistica Santo Stefano protagonista a Malta: podi e emozioni nella 10 km della Valletta Marathon
Scacchi, Maria Carla Disanto si conferma campionessa provinciale
Boxe, Jacopo Bonavita campione italiano nella categoria 60 kg degli Under 15
“Scrivo per…” la situazione di disagio in cui versa la Guardia Medica a Cerignola
“Scrivo per…” una discarica abusiva pericolosa anche per la viabilità
“Scrivo per…” una poesia per il giovane agricoltore morto schiacciato dal trattore
“Scrivo per…” la sporcizia totale nei pressi della scuola ‘Carducci’ | Foto
“Scrivo per…” esami cardiologici impossibili da effettuare alla Asl di Cerignola
L’intervista a Tiziano Schiena (MSH). Una voce da Odessa
Amendola: a dieci chilometri da questa stanza
GLocal-Se Draghi non sa dire pace
GLocal-L’unico cammino possibile
Papà, Francesco
Vino, cibo e intrattenimento: pienone per il Nero di Troia Wine Festival
C’è attesa per #RoadtoCalici del 29 agosto. In degustazione sei Champagne
Calici 2018, lanotiziaweb.it sarà media partner
Storie di buona sanità: «dopo 18 mesi riprendo a camminare»
“Conosco una Cerignola diversa”. Gli auguri dell’ex Ispettore Capo della Digos Nunzio Di Giulio
«Ti ricordi di me?» Una scusa per “chiedere” denaro a chi preleva ai Postamat
Coronavirus, 7 persone in 60mq con contagiato. «Bisogna garantire una quarantena di qualità»
LETTERA | «Dovremmo imparare a dire grazie al personale di Pronto Soccorso»