Torre Alemanna tra storia e futuro: studenti, associazioni e Terzo settore alla scoperta del Museo con la realtà virtuale

«Se aveste la possibilità di tornare indietro nel tempo di 500, 600 o addirittura 800 anni, cosa vorreste vedere?». È con questa domanda che sono stati accolti ieri a Torre Alemanna studenti e studentesse delle classi quarte, sezioni “Arti Figurative e Grafica” del Liceo Artistico “Zingarelli-Sacro Cuore” di Cerignola. Un incontro che, attraverso la visita guidata del Complesso Museale di Borgo Libertà, è stato anche l’occasione ideale per presentare il progetto “Torre Alemanna VR”, finanziato nell’ambito dell’avviso pubblico per il riparto del fondo per il funzionamento dei Piccoli Musei del Ministero della Cultura, che nasce dall’incontro tra ricerca, innovazione e tecnologie immersive, che attraverso l’utilizzo di un visore permetterà di visitare ed esplorare con la realtà virtuale il complesso museale.

Un progetto, è stato spiegato alle classi presenti, che permette alla storia di incontrare la modernità per guardare al futuro. E per farlo, utilizza tutti gli strumenti innovativi a disposizione. Come visori, intelligenza artificiale, tecniche di animazione dei videogiochi. È da queste intuizioni che prende corpo il progetto “Torre Alemanna VR”, un’esperienza immersiva che grazie alla tecnologia pone lo spettatore al centro della scena, con piena libertà di orientamento visivo in tutte le direzioni, e consente al visitatore che lo indossa di ammirare com’era un tempo la Torre durante i fasti del Medioevo quando era attiva la produzione di ceramiche e la coltivazione dei campi nei pressi dell’antica struttura, conoscere abitudini degli antichi abitanti e le vicende che si sono susseguite nella storia e che hanno influenzato la vita della borgata.

L’iniziativa, al momento in fase di realizzazione, è promossa dalla cooperativa sociale Frequenze, ente gestore della struttura di proprietà del Comune di Cerignola, che ha avviato anche nel mese di ottobre un ciclo di incontri dedicati a scuole, associazioni, cooperative, realtà del Terzo settore che vogliono conoscere Torre Alemanna e il progetto. La realizzazione del nuovo servizio è affidata ad AuralTech S.r.l.s., mentre la verifica e la validazione dei contenuti storici e archeologici sono a cura dell’Università degli Studi di Foggia. «Le nuove tecnologie permetteranno di avvicinarsi alle vicende e alle testimonianze di Torre Alemanna attraverso immagini, ricostruzioni ed emozioni, creando un ponte tra ciò che è stato e il modo contemporaneo di raccontarlo» ha raccontato Loredana Riccetti, presidente di Frequenze.

Dopo essere stati accompagnati nella visita guidata del Complesso Museale, che ha dato loro modo di conoscere la storia dell’insediamento teutonico che affonda le sue radici nelle affascinanti vicende dei cavalieri legati all’imperatore Federico II, alunne ed alunni si sono messi all’opera, realizzando le prime bozze di disegni e dando libero spazio alla propria creatività, alle idee e alle diverse tecniche artistiche. «I lavori, una volta ultimati, saranno esposti durante gli eventi natalizi a Torre Alemanna, dove si terrà anche la premiazione di alcune delle opere realizzate – conclude Riccetti -. Un’esperienza che unisce storia, arte e immaginazione, invitando le nuove generazioni a riscoprire il passato e a raccontarlo attraverso il proprio sguardo creativo». Questa mattina, invece, sono stati accolti i beneficiari del progetto SAI-Sistema Accoglienza Integrazione promosso dal Comune di Cerignola. Un modo per approfondire la storia del luogo in cui sono inseriti e sentirsi più partecipi nella vita di comunità. Dopo gli incontri di questi giorni, i prossimi appuntamenti sono in programma martedì 27 ottobre alle ore 9.00 e mercoledì 28 alle ore 17.00. La partecipazione è gratuita. Le realtà che desiderano partecipare agli appuntamenti possono contattare: torrealemanna@reteoltre.it – 392.9927977.