“Torre Alemanna VR”, il 14 novembre il Museo si esplora con la realtà virtuale

Dopo il ciclo di dieci incontri con scuole, associazioni, cooperative, realtà del Terzo settore che ha animato gli ultimi due mesi, è in programma l’ultima tappa del momento di animazione territoriale con la presentazione di “Torre Alemanna VR”. L’iniziativa si svolgerà sabato 14 novembre 2026, alle ore 10.00, nel Complesso Museale di Torre Alemanna a Borgo Libertà ed è promossa dalla cooperativa sociale Frequenze, ente gestore della struttura di proprietà del Comune di Cerignola, attraverso il finanziamento nell’ambito dell’avviso pubblico per il riparto del fondo per il funzionamento dei Piccoli Musei del Ministero della Cultura. A presentare il visore che permetterà di visitare ed esplorare con la realtà virtuale il complesso museale sarà Loredana Riccetti, presidente di Frequenze.

Si tratta di un progetto che nasce dall’incontro tra ricerca, innovazione e tecnologie immersive e permette alla storia di incontrare la modernità per guardare al futuro. E per farlo, utilizza tutti gli strumenti innovativi a disposizione. Come visori, intelligenza artificiale, tecniche di animazione dei videogiochi. È da queste intuizioni che prende corpo il progetto “Torre Alemanna VR”, un’esperienza immersiva che grazie alla tecnologia pone lo spettatore al centro della scena, con piena libertà di orientamento visivo in tutte le direzioni, e consente al visitatore che lo indossa di ammirare com’era un tempo la Torre durante i fasti del Medioevo quando era attiva la produzione di ceramiche e la coltivazione dei campi nei pressi dell’antica struttura, conoscere abitudini degli antichi abitanti e le vicende che si sono susseguite nella storia e che hanno influenzato la vita della borgata.

La realizzazione del nuovo servizio è stata affidata ad AuralTech S.r.l.s., mentre la verifica e la validazione dei contenuti storici e archeologici sono a cura dell’Università degli Studi di Foggia. «L’obiettivo è garantire il miglioramento dell’accessibilità e delle modalità di fruizione per i visitatori, oltre che favorire l’inclusione sociale e culturale della comunità» spiega Loredana Riccettti, presidente di Frequenze -. L’utilizzo dei visori per la realtà virtuale ci permetteranno di vedere come era il passato della Torre, in modo da avere una visione più ampia e capire meglio ciò che è successo in passato in questo luogo». Per quanto riguarda il documentario in realtà virtuale del complesso museale di Torre Alemanna, è articolato in tre capitoli: il primo illustrerà la ricostruzione dell’evoluzione storica del sito; il secondo sarà incentrato sulla cappella del coro; il terzo sarà dedicato alla torre medievale.