La storia che si incontra con la modernità per guardare al futuro. E per farlo, utilizza tutti gli strumenti innovativi a disposizione. Come visori, intelligenza artificiale, tecniche di animazione dei videogiochi. È da queste intuizioni che prende corpo il progetto “Torre Alemanna VR”, che attraverso l’utilizzo di un visore permette di visitare ed esplorare con la realtà virtuale il complesso museale di Borgo Libertà. Un’esperienza immersiva che grazie alla tecnologia pone lo spettatore al centro della scena, con piena libertà di orientamento visivo in tutte le direzioni, e consente al visitatore che lo indossa di ammirare com’era un tempo la Torre durante i fasti del Medioevo quando era attiva la produzione di ceramiche e la coltivazione dei campi nei pressi dell’antica struttura, conoscere abitudini degli antichi abitanti e le vicende che si sono susseguite nella storia e che hanno influenzato la vita della borgata.

Dopo il ciclo di dieci incontri con scuole, associazioni, cooperative, realtà del Terzo settore che ha animato gli ultimi due mesi, è in programma un altro momento di animazione territoriale con la divulgazione di “Torre Alemanna VR”. L’iniziativa si svolgerà venerdì 20 novembre 2026, alle ore 10.30, nel Complesso Museale di Torre Alemanna a Borgo Libertà ed è promossa dalla cooperativa sociale Frequenze, ente gestore della struttura di proprietà del Comune di Cerignola, attraverso il finanziamento nell’ambito dell’avviso pubblico per il riparto del fondo per il funzionamento dei Piccoli Musei del Ministero della Cultura. Saranno presenti: Maria Dibisceglia, Vice-sindaco ed assessora alle Politiche sociali, al Personale e Cultura del Comune di Cerignola; Loredana Riccetti, presidente di Frequenze. Saranno presenti anche alunni ed alunne del Liceo Artistico “Zingarelli-Sacro Cuore” di Cerignola che faranno anche una visita guidata dell’insediamento teutonico che affonda le sue radici nelle affascinanti vicende dei cavalieri legati all’imperatore Federico II.

Il nuovo servizio è stato realizzato da AuralTech S.r.l.s., mentre la verifica e la validazione dei contenuti storici e archeologici sono a cura dell’Università degli Studi di Foggia. «L’obiettivo è garantire il miglioramento dell’accessibilità e delle modalità di fruizione per i visitatori, oltre che favorire l’inclusione sociale e culturale della comunità» spiega Loredana Riccetti, presidente di Frequenze -. L’utilizzo dei visori per la realtà virtuale ci permetteranno di vedere come era il passato della Torre, in modo da avere una visione più ampia e capire meglio ciò che è successo in passato in questo luogo». Per quanto riguarda il documentario in realtà virtuale del complesso museale di Torre Alemanna, è articolato in tre capitoli: il primo illustrerà la ricostruzione dell’evoluzione storica del sito; il secondo sarà incentrato sulla cappella del coro; il terzo sarà dedicato alla torre medievale.