Trapani-Cerignola è sfida fra due formazioni bisognose di punti

Trasferta siciliana per l’Audace Cerignola, nella giornata numero 11 del girone C di serie C: in quel di Trapani, la missione è invertire un andazzo decisamente negativo nelle ultime settimane. I ragazzi di Vincenzo Maiuri domenica scorsa hanno ceduto in casa nettamente alla Cavese, incappando nella terza sconfitta consecutiva, la seconda di fila fra le mura amiche. La gara contro i metelliani ha evidenziato tutte le criticità che al momento attanagliano gli ofantini: una squadra fragile e che non riesce a reagire alle difficoltà, senza mordente e in balia degli eventi. Il ko ha fatto scaturire il silenzio stampa, seguito da un confronto fra dirigenza e lo staff tecnico: Maiuri sembrava in forte bilico ma alla fine si è optato per non cambiare allenatore, cercando una sterzata che coinvolga tutte le componenti, nessuna esclusa. Non è dato sapere se si tratti di una fiducia a tempo o meno, tuttavia è quanto mai necessario dare risposte decisamente diverse su atteggiamento e operato sul rettangolo di gioco. Anche la posizione del ds Di Toro non è salda, pur se slegata alla questione allenatore: il dirigente abruzzese riflette sul suo futuro in relazione ad eventuali nuovi equilibri nel club e probabilmente ci sarà un vertice con il presidente Grieco più in avanti.

La settimana di preparazione si è svolta alla ricerca della massima concentrazione e, per via dello stop comunicativo, si può solo ipotizzare la formazione che potrebbe scendere in campo. Di certo c’è la chiusura dell’avventura in gialloblù di Visentin, al termine della vicenda giudiziaria che lo ha riguardato. Da valutare i possibili recuperi degli infortunati Martinelli, Gambale e Sainz-Maza (tutti assenti con la Cavese), per cui davanti dovrebbero essere riconfermati Cuppone ed Emmausso. D’Orazio, unico a salvarsi nel precedente match, si candida ad avere una chance dal 1′.

Il Trapani è penultimo con 8 punti, ma sul campo ne ha ottenuti il doppio, avendo scontato una penalizzazione proprio di 8 punti ad inizio stagione: il computo complessivo parla di quattro vittorie, quattro pareggi e due sconfitte. Confermato in panchina Salvatore Aronica, il vulcanico presidente Antonini sul mercato ha piazzato alcuni colpi assolutamente importanti, fra cui: i difensori Giron, Negro, Salines e Pirrello; i centrocampisti Palmieri, Di Noia e Celeghin; gli attaccanti Fischnaller, Canotto, Grandolfo e Vazquez. Cancellato il segno meno in classifica in appena quattro turni, nei seguenti sei impegni i granata hanno vinto solo una volta e sono reduci dalla sconfitta esterna contro l’Atalanta Under 23. Lo stesso Aronica è finito sotto esame, dunque la partita sarà di vitale importanza per entrambe le contendenti. La difesa è il fattore forte degli isolani (la terza migliore del raggruppamento, otto gol subiti), buono il rendimento dell’attacco con 14 centri e la coppia Fischnaller-Grandolfo a segno tre volte ciascuno. Nel 3-4-2-1 quale modulo, Aronica deve rinunciare allo squalificato Benedetti, che probabilmente sarà sostituito dall’ex Crotone Giron.

L’unico precedente in Sicilia risale allo scorso campionato: il 20 ottobre dello scorso anno, larga affermazione del Trapani per 5-1, rete della bandiera delle ‘cicogne’ a firma Sainz-Maza. Calcio d’inizio allo stadio “Provinciale” alle ore 12.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Di Mario, della sezione di Ciampino.