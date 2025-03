Trasferimenti a parametro zero…davvero?

Ormai sta diventando una moda. Molti calciatori sembrano trascinarsi fino a fine contratto per potersi trasferire a parametro zero. Così il club che li acquista non dovrà pagare il cosiddetto cartellino, ossia un consistente importo per la rescissione del contratto precedente. Dove vanno a finire i soldi? Si accumulano al montepremi della trattativa, consentendo al calciatore in questione di spillare stipendi più alti. Molti tifosi criticano quest’abitudine, sostenendo che i calciatori arrivano a non dare il massimo, pur di tenere fede al minimo contrattuale fino alla scadenza per poi trasferirsi e guadagnare di più. Scopriamo meglio come stanno le cose con un esempio concreto, aggiungendo un pizzico di approfondimento psicologico.

La storia di Mbappé

Uno degli ultimi trasferimenti a parametro zero che ha fatto scalpore è stato quello dell’asso francese. La sua storia è di rilievo anche per il livello dei due club coinvolti. Il PSG, l’unica grande squadra in Ligue 1 che si impone a livello europeo, ha inseguito a lungo la Champions League senza però raggiungere la vetta. D’altra parte, il Real Madrid, un club la cui storia è ricca di trofei, aveva un posto perfetto per completare la linea d’attacco. Con gli oltre 200 milioni di euro spesi dal PSG per acquistare Neymar dal Barcellona, un campione come Mbappé, peraltro più giovane, che cifra avrebbe portato? Però c’era un problema: Mbappé stesso. Il campione francese ha fatto di tutto dietro le quinte per far capire alla proprietà del club che voleva andarsene. Certo, lo stipendio parigino era incredibile, ma il club era troppo giovane (1970) e arrancava. Il Real Madrid poteva già vantare 6 coppe europee prima ancora che il PSG muovesse i primi passi, mentre ora ne ha accumulate ben 15. Mbappé sapeva che, per diventare uno dei grandi, doveva salire su un palco di prestigio. Un’ambizione naturale, per un talento che ha segnato ai mondiali un numero di gol record per un giocatore con meno di 24 anni. La storia si evolve con una trama incredibile.

Una lezione di incertezza

Nell’estate del 2023, Mbappé conferma il trasferimento a Madrid per entrare nella rosa di Los Blancos…ma poi cambia idea. Sembrava mancasse solo la firma finale sul contratto, e invece il campione francese sceglie di rimanere al PSG in cambio di un aumento di stipendio (peraltro già stratosferico). Tra i due club esisteva già una certa rivalità e la mossa di Mbappé non ha certo appianato gli animi! Così è cominciato il gioco dello scaricabarile e delle accuse. Per gli osservatori esterni ai dettagli della diatriba, un aspetto ha prevalso sugli altri: quello economico. La verità? Il contratto di Mbappé sarebbe durato un anno in più e poi il campione avrebbe raggiunto il fatidico parametro zero. Nonostante la proprietà (Qatar) abbia promesso di congelare la sua posizione, dopo un anno Mbappé si sarebbe ritrovato più libero di trattare, con maggiore potere contrattuale nei confronti del club madrileno.

La reazione del PSG

Il club non riesce a prolungare il contratto di Mbappé e non potendo violare l’accordo esistente senza dover affrontare penali o cause legali, tiene in panchina il campione, costretto persino ad allenarsi da solo. Un messaggio forte: se decidi di arrivare a fine contratto senza un rinnovo, rischi di vedere il campionato dagli spalti. Una situazione di stallo, un duello silenzioso in cui il primo ad abbassare la guardia è stato proprio il PSG, restituendo la casacca al campione. Dopotutto, con uno stipendio da milionario, tanto vale spremere l’attaccante in cerca di gol. Così il PSG deve ingoiare il rospo: il campione sceglierà di giocare a Madrid per una questione di prestigio storico. A scapito dei tanti tifosi…che però si fanno sentire.

La voce della tifoseria

Delusione. Non per il talento, ma per l’immagine di un idolo costruito dal nulla, che però si è rivelato meno idealistico di quanto i tifosi pensassero. Certo, i record parlano da soli e i gol accumulati al PSG e in nazionale hanno contribuito a consolidare l’affetto per un grande campione. A molti, però, la mossa di Mbappé ha lasciato l’amaro in bocca. Un aspetto che si è messo in evidenza è anche la perdita di contatto dei campioni milionari con la realtà dei tanti tifosi, una realtà da cui il talento a volte proviene, ma che vuole presto dimenticare. Le ricchezze accumulate in poco tempo sono paragonabili solo alle fortune che si trovano nei migliori casinò online oppure vincendo alla lotteria. I tifosi sanno che quella del calciatore è una carriera a breve termine e che anche i campioni devono ottimizzare e puntare al guadagno. Chiunque farebbe lo stesso. Così, il fatto che anche un grande campione trascini il contratto a scadenza per ottenere condizioni migliori nelle trattative successive viene tollerato, per quanto triste. Soprattutto quando si lotta per la Champions, o per non finire in zona retrocessione. Il pensiero di tanti è il seguente: se il nostro attaccante di punta ha già la testa altrove, alla prossima stagione, al prossimo club…come farà a dare il massimo nei prossimi 90 minuti? Una preoccupazione facile da condividere e difficile da confutare. Soprattutto con uno stile di vita come quello di alcuni fenomeni mediatici.

Conclusione: il mondo del calcio e il parametro zero

Il calcio è uno sport popolare a cui tanti arrivano anche dai sobborghi, in particolare dalle favelas. Come biasimarli quando poi arriva il successo a stravolgere la loro vita? Alcuni conservano l’amore per le proprie origini e trasformano la fortuna in beneficenza, ma conservare pacatezza e sangue freddo non è un talento universale. Ecco che, quando arriva il parametro zero e un calciatore si fa del male, oppure ha una giornata storta e una prestazione scadente in campo, i tifosi non gliela perdonano. Perché? In fin dei conti, la ragione è una sola: nessuno ama un club tanto quanto i tifosi stessi!