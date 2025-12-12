Trasferte campane per Pallavolo Cerignola ed Flv nella decima giornata di B

Penultimo appuntamento prima della sosta natalizia per le nostre formazioni femminili di Volley, impegnate nei campionati di B: entrambe in campo domani e in trasferte campane. Nel girone D di serie B1, la Tenute Manduano Pallavolo Cerignola sarà ricevuta dalla Co.Ge. Vesuvio Oplonti (ore 16.30). Le ragazze di Annagrazia Matera sabato scorso hanno battuto agevolmente il fanalino di coda Jesi, tornando a brindare al successo dopo quattro sconfitte consecutive: tre punti fondamentali per risalire un po’ la china in classifica e tornare verso la zona mediana. Ora un nuovo test contro una formazione di altissimo livello, perché le napoletane sono seconde a quota 24 punti e con un bilancio di otto affermazioni ed una sola sconfitta. Allenata da Ciro Alminni, Oplonti può vantare individualità di assoluto spessore per la categoria, come la palleggiatrice Battaglia, le laterali Giacomel e Panucci, la centrale Mazzoni ed il libero Lanari. Un team che punta a lottare sino all’ultimo per entrare a far parte del nuovo torneo di A3, che sarà istituito dalla prossima stagione. La sfida si preannuncia difficile per le fucsia, le quali però hanno ritrovato il sorriso e cercheranno di sfruttare gli influssi positivi derivanti dalla vittoria sulle marchigiane, provando a portar via qualcosa per aumentare il bottino in graduatoria.

Nel girone I di B2, la Flv fa visita alla Santoro Creative Hub Salerno (ore 18.30), nella seconda gara esterna consecutiva. Il sestetto di Cosimo Dilucia nel precedente turno è stato battuto da Arabona, in una gara che ha messo in evidenza le qualità della vicecapolista, mentre le ofantine non sono riuscite ad essere continue per provare a rendere maggiormente difficile il compito alle avversarie. Ancora un confronto ostico per capitan Piarulli e compagne, opposte ad una squadra detentrice della settima piazza con 17 punti ed uno score di sei vittorie e tre sconfitte. Le biancazzurre guidate da Gianpaolo Cacace hanno nella centrale Vujko, nella laterale Erra, nell’opposto Palmese e nel libero Chiappa alcune delle giocatrici migliori: salernitane che provengono da tre gioie di fila e orientate a prolungare la serie, sfruttando inoltre il supporto del proprio pubblico. Obiettivo primario delle rossogialloblù è giocarsela punto a punto, cercando di esibire le proprie migliori caratteristiche a differenza della scorsa uscita: sarà un match interessante e nel quale un minimo dettaglio potrà fare la differenza.