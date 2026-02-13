Trasferte nel Lazio e in Campania per Pallavolo Cerignola ed Flv

Entrambe in trasferta le nostre due formazioni impegnate nella serie B femminile di Volley, nella giornata numero 15: una in campo al sabato, l’altra domenica. Nel girone D di serie B1, la Tenute Manduano Pallavolo Cerignola sarà ricevuta domani (ore 15.30) dal Volleyrò Casal de’ Pazzi. Le ragazze di Annagrazia Matera sabato scorso hanno conquistato una vitale vittoria su Magione, un 3-0 giunto con grande carattere, voglia di prevalere e con la giusta cattiveria agonistica, visti i parziali risicati ma portati a proprio favore. Tre punti che hanno permesso di riallontanarsi dalla zona rossa, ora le fucsia vanno alla ricerca di una maggiore continuità nel viaggio capitolino. Il Volleyrò occupa la settima posizione in classifica a 18 punti (due in più delle ofantine), con un bilancio di sei vittorie e otto sconfitte. La valente under 18 allenata da Ferlito proviene dal successo esterno di Teramo ed è anch’essa alla ricerca di lunghezze per avvicinare l’obiettivo salvezza: soprattutto fra le mura amiche del pala “Scozzese”, le biancazzurre possono dare indubbiamente filo da torcere. Pur con un organico piuttosto risicato al momento, la Pallavolo Cerignola deve nuovamente gettare il cuore oltre l’ostacolo per venir via con un risultato positivo: la base sarà non dare entusiasmo alle giovani avversarie, concretizzando invece la maggiore esperienza.

Trasferta campana per la Flv, opposta domenica (ore 17.30) al Volley World Napoli, nel girone I di B2. Il sestetto di Cosimo Dilucia nel precedente turno ha prevalso 3-1 sulla Faam Matese, riportando la seconda affermazione casalinga consecutiva. Piarulli e compagne che stanno rimontando punti su chi precede in graduatoria, non perdendo di vista però il traguardo primario della permanenza. Si tratta di una sfida assai insidiosa, perché Napoli è in piena lotta per la salvezza: 14 i punti con il decimo posto, ad un solo gradino dalla terzultima piazza. Allo scopo di allontanarsi quanto prima dalle sabbie mobili, il Volley World è intervenuto pesantemente sul mercato, con diversi nuovi innesti fra cui il libero Piscopo, l’opposto Passamonti e soprattutto la laterale Gaia Badalamenti, ex serie A2. Coach Musella può contare poi su elementi come Panecea e Miccoli per spingere dalla prima linea, per le rossogialloblù un match difficile e nel quale tenere il livello della concentrazione più alto possibile. Una Flv comunque in fiducia e apparsa in crescita negli ultimi incontri, indubbiamente potrà essere un confronto aperto e tecnicamente valido.