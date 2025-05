“Trattourando con i cavalieri”, evento annullato causa maltempo

«A causa delle abbondanti piogge, siamo costretti ad annullare la ciclo escursione in programma presso Torre Alemanna. Le attività di Trattour nascono per valorizzare il territorio attraverso itinerari su strade di campagna e percorsi sterrati. In caso di maltempo, però, questi tracciati diventano impraticabili per la presenza di pozzanghere e fango, compromettendo la sicurezza e il piacere della pedalata. Ci impegniamo a riprogrammare l’escursione non appena le condizioni meteo lo permetteranno. Continuate a seguirci per i prossimi aggiornamenti e nuove date! Grazie per la comprensione». Così Fiab Cerignola-Trattour Aps annuncia il rinvio a data da destinarsi dell’iniziativa in programma domenica 18 maggio.