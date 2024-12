Traversi della Fighters Dibisceglia-Colucci trionfa nel Pro K1

Hanno fatto incetta di titoli mondiali gli atleti della Fighters Dibisceglia-Colucci di Cerignola, negli ultimi due campionati mondiali a Massa Carrara e a San Severo. Un successo che ha inorgoglito non solo il centro ofantino ma, soprattutto, i Maestri e l’intera famiglia Fighters. A San Severo arriva il titolo mondiale per Francesco Pio Traversi, Pro K1 -70kg, in una cornice di pubblico e atleti di altissima caratura internazionale. «Siamo molto orgogliosi di Francesco, così come accaduto per Angelo Volpe, vincitore del Glory contro un atleta internazionale che aveva all’attivo oltre 250 match da professionista – affermano i maestri Savino Dibisceglia e Domenico Colucci -. Per noi si tratta di una passione più che di un lavoro vero e proprio, ma vedere l’impegno che questi ragazzi ci mettono ogni giorno fa sì che anche noi ci impegniamo al massimo per supportarli in tutto. E i risultati ci stanno dando ragione. Vogliamo ringraziare di cuore l’organizzatore Ciro Marseglia e tutta la WTKA per averci dato questa grandissima opportunità”.

Nella provincia toscana, tra gli altri, hanno brillato Sofia Marino, la più giovane atleta a conquistare il primo posto nella categoria 6-8 anni -23kg, così come anche il giovanissimo Saverio Cannone, stessa categoria 6-8 anni -23kg. Altri importanti successi per Luigi Schiavone, che ha trionfato in due categorie (6-8 anni e 8-10 anni -26kg) e la campionessa Rebecca Posillipo, categoria 8-10 anni -32kg.