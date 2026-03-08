Travolgente Flv Cerignola, 3-0 al Monteroni e settimo posto in classifica

Nettissima vittoria per la Flv Cerignola, nella quinta di ritorno del girone I di serie B2: al pala “Tatarella”, 3-0 alla Leo Constructions Monteroni (25-19; 25-10; 25-10 i parziali) in una prestazione autoritaria e ad altissima qualità. Coach Dilucia ha proposto inizialmente il 6+1 formato da: Trinca in regia e Fanelli opposto; Giometti e Martinelli laterali; Iacca e Piarulli centrali, più Di Schiena libero. Carratù ha risposto con: Cicoria al palleggio e Kostadinova sulla diagonale; De Nigris e Troso di banda; Martella e Notarnicola sottorete, con D’Onofrio in difesa. Tre realizzazioni di Giometti nel 4-2 di partenza, Fanelli aggiunge un’altra lunghezza ma le ospiti accorciano sul 6-5 con De Nigris al servizio: dai nove metri Martella fa 7 pari, primo tempo di Iacca per il 9-7. Un attacco out di Martinelli vale il sorpasso per le salentine, capaci di costruirsi un break (10-12) con Kostadinova: sul 12-15 Dilucia chiama timeout con effetti benefici, perché Giometti aggancia, rimette la freccia e fa spiccare il volo alle ofantine (18-15). Martinelli a segno per il +4 (20-16), margine che le padrone di casa gestiscono agevolmente: con cinque palle set, un muro di Iacca manda le squadre al primo cambio di campo.

Cerignola sfrutta il momento al rientro sul rettangolo di gioco: Iacca bene in battuta, Giometti ad altissimi giri ed è 4-0. Monteroni prova a restare a contatto (6-3), Martinelli mura per il 9-3 e divario che si dilata sull’11-4 con l’ace di Piarulli. Iacca si fa sentire a muro, la Flv scappa via: sul 19-6 dentro Puro per Trinca, Martinelli archivia una frazione con poca storia. Nel terzo periodo resta Puro in regia, 3-0 rossogialloblù subito però annullato dalle biancorosse rivali: una scatenata Giometti e Fanelli per l’8-4, la Leo Constructions cerca in tutti i modi di mantenersi in scia (12-9), solo che il sestetto di Dilucia beneficia di un fondamentale di battuta efficacissimo, di una azione a muro eccellente e di attacchi puntuali e produttivi. L’ace di Martinelli e il muro di Giometti infatti portano il punteggio sul 15-9, anteprima di una progressione imperiosa ad indirizzare definitivamente il match. Nel finale spazio per Mansi e Rivarola, un errore leccese è il segnale di chiusura.

La Flv riscatta così l’ultima opaca esibizione casalinga, scavalca proprio Monteroni in classifica, salendo al settimo posto con 31 punti: la salvezza è ormai virtualmente acquisita, per un gruppo sempre più determinato a fare emergere i suoi valori. Nel prossimo turno, nuova sfida con una corregionale: sabato 14 in trasferta contro la Just British Volley Project Bari, sconfitta da Arabona ieri.

Di seguito il tabellino della Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Trinca 1, Fanelli 4, Giometti 21, Martinelli 11, Iacca 12, Piarulli 5, Puro 2, Mansi, Rivarola, Di Schiena (L).