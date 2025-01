Tre reti per salutare il nuovo anno: il Cerignola passa a Messina

Messina si conferma terra di conquista per l’Audace Cerignola: il nuovo anno si apre con una netta vittoria (1-3) al “San Filippo-Franco Scoglio” con una prestazione di sostanza e spessore, nonostante le indisponibilità. In ragione delle molteplici assenze infatti, Raffaele vara uno schieramento del tutto inedito: torna Saracco fra i pali, recupera Coccia (non Bianchini) inserito in difesa con Romano – il 2005 al debutto dal 1′ – e Martinelli. In mediana, Capomaggio rientra nel suo ruolo classico, gli esterni sono Russo e Achik (all’esordio bis con l’Audace), Tascone e Sainz-Maza mezzali. Con Jallow in panchina, è Ruggiero ad affiancare Salvemini in avanti. Speculare la disposizione dei siciliani, con il duo Luciani-Anatriello in fase offensiva. Bastano quattro minuti agli ofantini per muovere il punteggio: azione insistita e palla a Capomaggio, il quale favorisce l’inserimento di Russo. Tracciante basso dalla destra e Ruggiero da pochi passi infila Krapikas, mettendo a segno il primo gol della sua stagione. Saracco azzarda un dribbling sulla pressione di Anatriello, il portiere evita un pasticcio grazie ad un rimpallo benevolo. Quasi alla mezzora, Achik viene fermato solo verso la porta per fuorigioco (decisione molto dubbia). Il fantasista marocchino sollecita la deviazione in angolo di Krapikas su punizione dalla lunga distanza, dall’altra parte Romano è decisivo nello sporcare in corner la conclusione di Luciani. La prima frazione si chiude con il possibile 1-1 di Anatriello annullato per una posizione di offside.

Modica (squalificato e non in panchina) opera ben quattro cambi al rientro dagli spogliatoi, cercando di rendere più offensivi i peloritani: la mossa ha ben presto effetti, perché Anzelmo (uno dei subentrati) innesca nel corridoio Anatriello, atterrato da Saracco in uscita. L’arbitro indica il dischetto – primo rigore subito dall’Audace -, lo stesso Anatriello trasforma spiazzando nel duello Saracco (51′). I padroni di casa cercano di sfruttare l’euforia, Salvemini chiama alla risposta Krapikas con un diagonale, a seguire Ruggiero va ancora a segno ma la rete è inutile per il pallone finito sul fondo dal cross di Russo, rimesso poi in area da Achik. I gialloblù rimettono la freccia al 59′: funzione alla grande il binario destro, Ruggiero per Russo, traversone a trovare la zuccata di Salvemini in beata solitudine e nono centro per l’attaccante. Le ‘cicogne’ insistono e trovano l’1-3 al 64′: Achik dalla bandierina, vincente l’incornata di Romano, che festeggia il primo gol fra i professionisti ad impreziosire una prova assai positiva. Raffaele intanto aveva fatto debuttare Ingrosso per l’assistman Russo, la rasoiata di Sainz-Maza viene sventata da Krapikas. Dentro anche Velasquez, Jallow e si annotano anche le prime di Volpe e dell’under Ianzano: gli ospiti gestiscono con sicurezza, anzi l’ex Krapikas nega la doppietta a Salvemini all’84’.

Il Cerignola saluta il nuovo anno con la seconda vittoria esterna consecutiva, portando a sette la serie di risultati utili di fila: malgrado le incognite della vigilia, la risposta sul campo è stata ineccepibile. Salgono a 38 i punti dei gialloblù in classifica, terza piazza conservata e già si guarda al big match di lunedì 13 al “Monterisi”, quando arriverà l’Avellino per uno scontro al vertice.

MESSINA-AUDACE CERIGNOLA 1-3

Messina (3-5-2): Krapikas; Ndir (46’ Morleo), Marino, Rizzo; Lia, Frisenna (46’ Anzelmo), Pedicillo, Petrucci (81’ Adragna), Ortisi (46’ Cominetti); Luciani (46’ Petrungaro), Anatriello. A disposizione: Curtosi, Salvo, Mameli, Di Palma. Allenatore: Miranda (Modica squalificato).

Audace Cerignola (3-5-2): Saracco; Romano, Martinelli, Coccia (72’ Velasquez); Russo (62’ Ingrosso), Tascone, Capomaggio, Sainz-Maza (80’ Jallow), Achik (80’ Ianzano); Ruggiero (80’ Volpe), Salvemini. A disposizione: Greco, Fares, Carnevale, Iurilli, Carrozza, Di Dio. Allenatore: Giuseppe Raffaele.

Reti: 4’ Ruggiero (AC), 51’ Anatriello (rig., M), 59’ Salvemini (AC), 64’ Romano (AC).

Ammoniti: Ndir, Marino, Krapikas (M); Tascone, Velasquez (AC).

Angoli: 6-6. Fuorigioco: 2-4. Recuperi: 1’ pt, 4’ st.

Arbitro: Sacchi (Macerata). Assistenti: Carella (L’Aquila)-Martinelli (Potenza). Quarto ufficiale: Ciaravolo (Torre del Greco).