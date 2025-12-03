Contattaci al 3286684015
    Tressanti, ordinanza di chiusura scuola per 3 giorni. Basteranno?

    Tressanti, ordinanza di chiusura scuola per 3 giorni. Basteranno?

    Attualità

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Come ampiamente previsto il plesso scolastico, situato nella borgata Tressanti, è stato chiuso, a seguito di ordinanza del Sindaco, per 3 giorni. Nel documento il primo cittadino ha ordinato «la sospensione delle attività didattiche del plesso scolastico dell’Istituto comprensivo Don Bosco-Battisti sito in Borgo Tressanti, per i giorni 3, 4 e 5 dicembre e.a. al fine di consentire in massima sicurezza lavori di manutenzione straordinaria relativi all’impianto idrico ed alla risistemazione dell’intonaco delle pareti e del soffitto».

    Che molte scuole siano interessate da problemi riguardanti le infiltrazioni dal soffitto o altri necessari lavori di manutenzione è fatto assodato. Nella giornata di ieri a Tressanti si è svolto il sopralluogo dei Vigili del Fuoco e della ASL. Proprio a seguito dei verbali si è giunti alla chiusura, che ci si augura non conosca nuove proroghe.

    Il plesso – nonostante a qualcuno non piaccia – è vivo e frequentato; rappresenta per i cittadini della borgata un presidio vero e proprio, un luogo di aggregazione, tra gli ultimi fiori all’occhiello delle scuole nelle borgate (fino a pochi anni fa molto diffuse). Nell’epoca della dispersione scolastica e delle povertà educative una scuola viva in una borgata è qualcosa da difendere e preservare. E’ questo l’auspicio dei genitori che ripongono grande fiducia nel lavoro delle istituzioni.

    Oggi per decine di bambini non c’è scuola. Ma se la questione dovesse protrarsi, gli stessi saranno costretti a doversi spostare su Cerignola. Un disagio non da poco, per una borgata con diversi problemi – l’acqua su tutti – sedotta e abbandonata ad ogni competizione elettorale. I genitori si sono detti da subito pronti alle barricate, nonostante la questione ufficialmente dovrebbe risolversi in fretta. Ufficiosamente invece si paventa un’operazione orchestrata per condurre a chiusura la scuola di Tressanti.

