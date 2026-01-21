Trionfo per “La Bisbetica Domata” al Teatro Mercadante di Cerignola

Ieri sera il Teatro Mercadante ha vissuto un’altra serata memorabile. “La Bisbetica Domata” di William Shakespeare, con la straordinaria Amanda Sandrelli e Maurizio Zacchigna, ha conquistato il pubblico cerignolano regalando emozioni, riflessioni e un finale che ha fatto alzare in piedi l’intera sala. Un successo che conferma ancora una volta la qualità della programmazione del Mercadante e la capacità del teatro di essere luogo di incontro tra arte di altissimo livello e un pubblico sempre più appassionato. Al termine dello spettacolo, il pubblico ha tributato gli attori con una lunga standing ovation. Un applauso caloroso e sincero che ha premiato una prova attoriale di altissimo livello e una messa in scena capace di restituire modernità e attualità a un classico shakespeariano. Amanda Sandrelli ha dato vita a una Caterina complessa e profondamente umana, lontana anni luce dallo stereotipo della “donna addomesticata”. La sua interpretazione ha saputo restituire tutta la forza, la fragilità e la libertà di un personaggio che continua a parlare al presente.

Questa messa in scena, diretta da Roberto Aldorasi per la produzione de La Contrada-Teatro Stabile di Trieste, ha trasformato la commedia shakespeariana in un potente gioco di specchi e identità. Non più una storia di sottomissione femminile, ma una riflessione profonda sul ruolo della donna, sull’autodeterminazione e sulla libertà di essere sé stessi. Il pubblico ha seguito con attenzione ogni scena, alternando momenti di risate a momenti di silenzio carico di riflessione. La regia di Aldorasi è riuscita nell’impresa di rendere contemporaneo il linguaggio shakespeariano senza tradirne l’anima, confermando come i grandi classici siano capaci di parlare a ogni epoca. Accanto ad Amanda Sandrelli, Maurizio Zacchigna ha offerto un’interpretazione di Petruchio che ha saputo andare oltre il semplice stereotipo del “domatore”, restituendo al personaggio tutte le sue sfumature e contraddizioni. Ottima anche la prova del resto del cast – Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Adriano Giraldi, Riccardo Naldini e Lucia Socci – che hanno contribuito a creare un insieme corale perfettamente equilibrato e coinvolgente.

Lo spettacolo ha conquistato anche per la sua qualità visiva ed estetica. Le scene di Francesco Esposito, i costumi di Giuliana Colzi e le musiche curate da Elena Nico hanno creato un’atmosfera perfetta, capace di trasportare il pubblico nella Padova shakespeariana pur mantenendo un linguaggio scenico assolutamente contemporaneo. Un allestimento ritmato, dinamico, che ha saputo tenere alta l’attenzione dalla prima all’ultima scena, confermando la firma di qualità de La Contrada-Teatro Stabile di Trieste. Con “La Bisbetica Domata”, il Teatro Mercadante aggiunge un altro successo alla sua stagione 2025/2026. Dopo l’inaugurazione con Giancarlo Giannini, le emozioni di “Brokeback Mountain”, il teatro civile de “Il Sindaco Pescatore” e la brillantezza di “Scandalo”, questa produzione conferma l’altissima qualità della programmazione.