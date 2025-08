Tris di cerignolane servito per la Flv: conferma anche per Francesca Mansi

La base cerignolana della FLV si consolida con la terza conferma, nel roster che affronterà il campionato di serie B2 2025/2026. Indosserà ancora la maglia rossogialloblù anche la centrale Francesca Mansi, classe 2002: così come Puro e Di Schiena, ha costruito la sua esperienza pallavolistica interamente nelle fila della società ofantina, diventando una delle giocatrici di lungo corso. Nella scorsa stagione, il posto 3 è cresciuto esponenzialmente, maturando via via sempre una maggiore efficacia offensiva e attenzione a muro, elementi che uniti al resto hanno contribuito alla promozione in quarta serie nazionale. Un servizio ficcante ed incisivo, l’attaccamento ai colori e il premiato desiderio di rivalsa dopo alcune annate non proprio esaltanti le ulteriori basi per proseguire il rapporto.

«Ringrazio la società per avermi nuovamente dato fiducia, lo scorso torneo per me è stato un momento di riscatto dopo anni difficili – dichiara Francesca -. Ho avuto già l’opportunità di giocare in una serie nazionale, ma questa volta sarà diverso perché ho la consapevolezza di aver conquistato, insieme alle mie compagne, la B2. Cercherò di dare il massimo ogni giorno in palestra, non vedo l’ora di iniziare e mi aspetto il solito calore dei tifosi al pala “Tatarella”». Consolidare l’ossatura il principio cardine della dirigenza, seguiranno altri annunci con ulteriori permanenze prima dei nuovi arrivi.