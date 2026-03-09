Troilo e Cressida: è stato un teatro davvero per tutti sabato sera al “Mercadante”

Sabato sera il Teatro Mercadante ha scritto una pagina importante del suo impegno per l’accessibilità. “Troilo e Cressida” de I Sacchi di Sabbia, presentato con audiodescrizione, ha dimostrato che il teatro può davvero essere di tutti, senza eccezioni né barriere. Uno spettacolo che ha saputo unire la qualità artistica all’inclusione, regalando un’esperienza unica tanto al pubblico vedente quanto a quello cieco e ipovedente. Il vero protagonista della serata è stato il servizio di audiodescrizione, che ha reso lo spettacolo pienamente accessibile al pubblico cieco e ipovedente. Non una semplice descrizione tecnica di ciò che accadeva sul palco, ma un vero e proprio racconto parallelo che si intrecciava con la performance degli attori. Le parole dell’audiodescrizione hanno trasformato i movimenti scenici in immagini mentali, i colori in sensazioni, le espressioni degli attori in emozioni tangibili. Chi non poteva vedere con gli occhi ha potuto “vedere” con l’immaginazione, guidato da una narrazione che era essa stessa parte integrante dell’opera d’arte. Anche gli spettatori vedenti hanno apprezzato questa dimensione aggiuntiva, scoprendo come l’audiodescrizione non sia semplicemente un “servizio” per chi non vede, ma un elemento artistico che arricchisce l’esperienza di tutti.

Ciò che ha reso speciale questa serata è stata la consapevolezza di vivere un’esperienza veramente condivisa. Persone vedenti, cieche e ipovedenti sedute insieme in sala, tutte ugualmente coinvolte nella storia, tutte ugualmente emozionate. L’accessibilità non era un’aggiunta posteriore, ma parte integrante dello spettacolo fin dalla sua concezione. E questo ha fatto tutta la differenza, creando un clima di vera inclusione in cui nessuno si è sentito ospite di uno spazio pensato per altri. Lo spettacolo de I Sacchi di Sabbia si è rivelato perfetto per questo tipo di esperienza accessibile. Il loro teatro, basato sulla forza della narrazione, ha creato un mondo fatto di parole, gesti e presenze sceniche che si prestavano meravigliosamente all’audiodescrizione. Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri ed Enzo Illiano hanno dato vita all’Iliade di Shakespeare con una prova intensa e coinvolgente, capace di evocare battaglie, palazzi, storie d’amore e tradimenti con la sola potenza della parola e del corpo. Il pubblico ha seguito con attenzione questa rilettura contemporanea dell’epica antica, apprezzando il mix di registri –dall’epico al comico, dal tragico all’ironico – che caratterizza l’approccio della compagnia.

La rielaborazione de I Sacchi di Sabbia ha mescolato le diverse versioni della storia di Troilo e Cressida – da Omero a Boccaccio, da Chaucer a Shakespeare, fino a Christopher Morley –creando un racconto stratificato che attraversa i secoli. Il principio shakespeariano che guida lo spettacolo – “si fa un gran pensare sull’Oggi, ma non succede continuamente che l’Ieri la vinca?” – è risuonato potente in sala, invitando gli spettatori a riflettere su come le storie del passato continuino a parlare al presente. Guerra, amore, tradimento, eroismo: temi universali che trovano sempre nuove risonanze, nuovi significati, nuove domande da porre al mondo contemporaneo. Questa serata rappresenta un modello importante per il futuro del Teatro Mercadante e del teatro in generale. Ha dimostrato che l’accessibilità non è un costo o un compromesso sulla qualità artistica, ma un’opportunità di arricchimento per tutti. L’audiodescrizione poetica ha aggiunto una dimensione ulteriore allo spettacolo, rendendolo più completo, più ricco, più profondo. E il pubblico – tutto il pubblico – ne ha beneficiato. Questo è il teatro che vogliamo: un teatro che non lascia indietro nessuno, che considera l’inclusione non come un obbligo ma come un valore, che crede nel diritto universale alla bellezza e alla cultura.

Al termine dello spettacolo, gli applausi hanno premiato non solo la bravura degli attori, ma l’intera operazione culturale. Il pubblico ha riconosciuto il valore di ciò che aveva vissuto: un’esperienza teatrale di qualità, pensata per essere davvero inclusiva. Particolare gratitudine è stata espressa per il servizio di audiodescrizione, che ha permesso a tutti di godere pienamente dello spettacolo, abbattendo quelle barriere invisibili che troppo spesso separano le persone con disabilità visiva dal mondo del teatro. Questa serata si inserisce nel più ampio progetto “Teatro Accessibile” del Teatro Mercadante, un impegno concreto e continuativo per rendere la cultura davvero di tutti. Non un evento isolato, ma parte di un percorso che il teatro sta costruendo con determinazione e sensibilità, nella convinzione che ogni persona abbia diritto alla bellezza, indipendentemente dalle proprie capacità fisiche. Il Teatro Mercadante conferma così il suo ruolo non solo come luogo di spettacolo, ma come spazio di cittadinanza attiva, dove l’inclusione è pratica quotidiana e non solo proclama.