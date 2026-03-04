Troilo e Cressida: l’Iliade di Shakespeare per tutti al “Mercadante” di Cerignola

Il prossimo 7 marzo alle ore 21:00, il Teatro Mercadante dedica una serata speciale al Teatro Accessibile. “Troilo e Cressida-L’Iliade raccontata da Shakespeare”, lo spettacolo de I Sacchi di Sabbia, sarà presentato con audiodescrizione poetica, rendendo lo spettacolo pienamente accessibile al pubblico cieco e ipovedente. Un’occasione importante per ribadire che il teatro è di tutti e che la cultura non conosce barriere quando c’è la volontà di abbatterle. L’audiodescrizione poetica è molto più di una semplice descrizione di ciò che accade sul palco. È un racconto parallelo che si intreccia con lo spettacolo, rendendo accessibili non solo le azioni, ma anche le emozioni, le atmosfere, i colori e i movimenti scenici. Attraverso parole accuratamente scelte, il pubblico cieco e ipovedente può vivere pienamente l’esperienza teatrale, immaginando le scene, sentendo le emozioni, partecipando alla storia esattamente come gli altri spettatori. L’audiodescrizione diventa così parte integrante dello spettacolo, un elemento artistico che arricchisce l’esperienza di tutti gli spettatori presenti in sala.

Quanti modi ci sono per raccontare la guerra più famosa del mondo? Quante variazioni possibili? Omero l’ha raccontata in forma epica, Boccaccio e Chaucer come un poema cavalleresco, Shakespeare ne ha fatto una dark comedy, Christopher Morley – uno scrittore americano della metà del Novecento – vi si è ispirato per una sognante, atemporale sceneggiatura. I Sacchi di Sabbia hanno mescolato tutte queste versioni, aggiungendoci del proprio. Il risultato? Una rilettura contemporanea dell’Iliade che parla al nostro tempo, che interroga l’oggi attraverso lo sguardo dell’ieri. I Sacchi di Sabbia sono una delle compagnie teatrali più innovative e apprezzate del panorama italiano contemporaneo. Il loro teatro si basa sulla narrazione pura, sulla capacità di evocare mondi interi con le parole, i gesti, la presenza scenica. Sul palco: Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri ed Enzo Illiano, attori capaci di trasformare il palcoscenico in un campo di battaglia, un palazzo reale, le mura di Troia, usando solo la forza della parola e del corpo. Lo spettacolo è arricchito da costumi ed elementi scenici curati dalla classe di Scenografia dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, in una collaborazione che unisce tradizione teatrale e nuova creatività.

Questo spettacolo fa parte del progetto “Teatro Accessibile” del Teatro Mercadante, un impegno concreto per rendere la cultura accessibile a tutti, senza eccezioni. L’accessibilità non è un optional, ma un diritto. Tutti devono poter godere della bellezza del teatro, delle emozioni che regala, delle storie che racconta. E il Teatro Mercadante si impegna concretamente in questa direzione, proponendo spettacoli pensati per essere davvero inclusivi. L’audiodescrizione poetica non è solo uno strumento tecnico: è un atto di rispetto e di amore verso tutti gli spettatori, è il riconoscimento che il teatro è un bene comune che appartiene a tutti.

“Troilo e Cressida” racconta una storia d’amore sullo sfondo della guerra di Troia. Ma non è una storia antica: è una riflessione su cosa significa amare in tempo di guerra, su come la violenza del conflitto contamini anche i sentimenti più puri. La rivisitazione de I Sacchi di Sabbia porta questi temi nel nostro tempo, facendoci riflettere su: Il senso della guerra in ogni epoca; L’amore in tempi difficili; Il tradimento e la fiducia; L’eroismo e la sua ambiguità; Come l’ieri continui a vincere sull’oggi. Questo spettacolo è un’occasione imperdibile per: Scoprire una delle compagnie più innovative del teatro italiano; Riscoprire l’Iliade attraverso lo sguardo di Shakespeare; Sperimentare l’audiodescrizione poetica, anche per chi vede; Sostenere un teatro davvero inclusivo; Vivere un’esperienza teatrale unica e coinvolgente; Riflettere su temi universali e sempre attuali. I biglietti sono disponibili: Online su vivaticket.it; Botteghino del Teatro Mercadante di Cerignola. Per informazioni sull’accessibilità e per segnalare eventuali necessità specifiche, contattare la biglietteria del teatro.