Trovato in possesso di 250 grammi di cocaina, arrestato un 26enne di Cerignola

Arresto in flagranza di reato per un 26enne di Cerignola trovato in possesso di 250 grammi di cocaina. E’ accaduto la sera del 3 agosto, durante un controllo dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Giovanni Rotondo. I militari dell’Arma hanno fermato l’uomo mentre era alla guida della propria autovettura e hanno proceduto a una perquisizione personale e veicolare. Hanno così trovato, nascosti in un involucro sottovuoto termosaldato all’interno di un vano del cruscotto, circa 250 grammi di cocaina. Il 26enne, già trasferito presso la Casa Circondariale di Foggia, nella giornata odierna, all’esito dell’udienza di convalida è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria residenza.