Ultima di campionato: l’Audace Cerignola vince 1-0 contro il Latina

Vittoria 1-0 e secondo posto: questo l’epilogo all’ultima giornata della regular season della serie C. Vanno in scena gli ultimi 90 minuti con il Cerignola tra le mura amiche ad affrontare il Latina. Le squadre si schierano con uno speculare 3-5-2, con i padroni di casa che cedono spazio a Santarcangelo.

Primo quarto d’ora di studio per le due formazioni che non accelerano più di tanto. Squillo dell’Audace Cerignola al minuto 11 con Luca Russo inseritosi a sinistra. Poco dopo il ventesimo anche Santarcangelo tenta la sortita, senza successo. Sempre il numero 16 ci riprova (25′), su servizio di Russo. Sugli sviluppi dell’angolo Visentin libero in area non riesce ad indirizzare in area. Minuto 28′ Capomaggio tenta senza troppe pretese dalla distanza. Occasionissima al 36′: Achick la mette morbida in area, Gonnelli di testa ma fuori tempo, palla a Visentin che la manda fuori. Due minuti più tardi Achik riceve in area ma il tiro si infrange sul muro del Latina. Al 44′ Visentin ci riprova dalla distanza, di poco alto.

Riprende la gara con il Cerignola sempre combattivo: al 50′ Santarcangelo di testa non centra la porta. Minuto 55 bella percussione in area di Russo. Gonnelli prima (63′) e Mc Jannet dopo sfiorano la rete, ma salva Berman. Intanto qualche minuto prima fa l’ingresso in campo Salvemini al posto di Santarcangelo. Minuto 73 rigore in movimento per Capomaggio, para Basti; sulla ribattuta McJannet disturbato la mette fuori. Fiammata all’82’ di Mac Jannet che tira da lontano, con il portiere costretto a metterla in angolo. Sul corner Salvemini prova a sorprendere Basti senza successo, arriva Volpe (83′) che infila un bel diagonale che vale il vantaggio (1-0). Ad un minuto dallo scadere Salvemini sfiora il raddoppio.

Non succede molto di più nei 4 minuti di recupero concessi, il Cerignola torna alla vittoria per 1-0 e fortifica il proprio secondo posto. Adesso testa ai playoff, un nuovo mini campionato che vedrà protagoniste le cicogne.

Questo slideshow richiede JavaScript.

Audace Cerignola-Latina 1-0

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Saracco (45’ st Fares); Visentin, Gonnelli (24’ st Nicolao), Ligi; Russo (24’ st Volpe), Bianchini, Capomaggio, Mc Jannet, Achik; Santarcangelo (14’ st Salvemini), D’Andrea (24’ st Coccia). A disp.: Greco, Velasquez, Ianzano, Carrozza. All.: Raffaele

LATINA (3-5-2): Basti; Rapisarda, Marenco (20’ st Vona), Berman; Saccani (20’ st Catasus), Crecco, Gatto (20’ st Ndoj), Ciko, Ercolano; Bocic (9’ st Ricciardi), Ekuban (35’ st Mastroianni). A disp.: Civello, Zacchi, Cipolla, Segat, De Marchi, Polletta. All.: Bruno

ARBITRO: Esposito di Napoli.

NOTE: Sereta fresca, terreno in buone condizioni, buona cornice di pubblico con 1900 spettatori circa.

RETI: 38’ st Volpe

Recupero: 0’; 4’.