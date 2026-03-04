Ultimo turno infrasettimanale, l’Audace Cerignola accoglie il Trapani al “Monterisi”

Ultimo turno infrasettimanale nel girone C di serie C, con l’Audace Cerignola che domani sera riceverà il Trapani. I ragazzi di Vincenzo Maiuri sabato sono stati sconfitti 2-0 dalla Cavese, in una sfida in cui gli ofantini non hanno prodotto la solita prestazione, rivelandosi invece opachi e senza i marchi di fabbrica della grinta e dell’intensità. Si entra nell’ultimo quarto del torneo, l’Audace ha mantenuto l’ottava posizione e medita decisamente riscatto per ottenere la terza vittoria consecutiva fra le mura amiche, dopo i successi su Salernitana e Casarano. É lecito aspettarsi una reazione da parte dei gialloblù ad un fisiologico calo di attenzione dovuto all’aver messo ormai in cassaforte l’obiettivo salvezza, oltrepassata la quota dei fatidici 40 punti: il campionato comunque è ancora lungo, con la prospettiva per Iliev e compagni di continuare a togliersi soddisfazioni, oltre che a blindare la quarta partecipazione consecutiva alla fase playoff. Sarà necessario tenere elevata la concentrazione su quel che accadrà sul rettangolo verde, evitando le insidie di quella che potrà essere una partita trappola, in ragione della situazione attuale degli avversari. «Siamo determinati nel cercare di ripartire nel modo giusto – ha affermato alla vigilia mister Maiuri – e so di guidare dei giocatori per bene e che tengono tantissimo a fare bene e alla maglia. Siamo molto uniti e credo possiamo riproporre al meglio ciò che sappiamo fare».

Probabile che il tecnico milanese operi qualche cambio alla formazione titolare, in virtù di un ragionato turnover: Martinelli e Cretella, non impiegati nella precedente trasferta, hanno recuperato e probabilmente torneranno titolari. Non sarà della gara Todisco, per cui si potrebbe andare con una linea arretrata di esperienza, con Gasbarro e Ligi. Gambale il solito punto di riferimento in avanti, D’Orazio a supporto nel consolidato 3-5-1-1.

Gravato da quindici punti di penalizzazione, il Trapani occupa la diciassettesima piazza a 28 e con un bilancio complessivo di dodici vittorie, sei pareggi e dieci sconfitte. Una annata decisamente travagliata per il team allenato da Aronica, che ha visto di recente respingere l’appello avverso la decurtazione di sette lunghezze decretata a gennaio e inoltre il futuro degli isolani appare incerto, fra la possibilità di ulteriori penalità o addirittura l’estromissione dal torneo, ipotesi che il presidente Antonini respinge categoricamente. Nel mercato invernale, i granata hanno operato una rivoluzione, avendo ridotto il monte ingaggi e l’età media del gruppo. Fra gli arrivi, da segnalare: i difensori Morelli, Vimercati e Ortisi, il centrocampista Marcolini, gli attaccanti Stauciuc, Matos e Forte. Il momento di difficoltà dei siciliani si rintraccia nei sei stop nelle ultime sette uscite, intervallate solo dall’affermazione interna sulla Cavese del 21 febbraio. In parità il conto fra gol fatti e subiti (37), il miglior marcatore (dopo la partenza dei vari Fischnaller, Grandolfo e Canotto) è il centrocampista Celeghin, con tre centri. Il modulo dovrebbe essere un 4-2-3-1, Stauciuc di punta mentre sarà squalificato Winkelmann.

Il precedente dello scorso campionato sorride all’Audace: vittoria 1-0 poco più di un anno fa (era il 2 marzo), col sigillo di Capomaggio su rigore. Calcio d’inizio allo stadio “Monterisi” alle ore 20.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Manedo Mazzoni della sezione di Prato, alla seconda presenza stagionale con i gialloblù dopo il 4-0 sul Potenza del 21° turno.