Ultimo turno infrasettimanale, l’Audace Cerignola alla prova derby col Foggia

Ultimo turno infrasettimanale per il campionato di serie C: in programma la 31^ giornata, con il derby sotto i riflettori fra Audace Cerignola e Foggia. Due giorni fa i ragazzi di Giuseppe Raffaele hanno pareggiato senza reti a Picerno, terreno che si è confermato molto ostico per gli ofantini: una ripresa quasi totalmente all’assalto non è bastata a trovare il guizzo vincente, anzi nel finale ci sono stati un paio di brividi che potevano far assumere al risultato ben altro contorno. Quando non si possono vincere determinate partite, è essenziale non perderle: così il punto guadagnato in Basilicata ha allungato la serie utile, nonostante abbia provocato l’avvicinamento dell’Avellino, con gli irpini a rosicchiare due lunghezze. Ci si rituffa nel clima gara quasi immediatamente, per una sfida mai banale e sentitissima, nella quale l’Audace sarà indubbiamente deciso a far rispettare il fattore campo, contando sul calore del pubblico amico. A metà di un trittico di impegni ravvicinati, non di poco conto la questione della gestione di uomini ed energie: a tal proposito importante il rientro di Cuppone, che sarà gradatamente inserito in rotazioni e minutaggi, allo scopo di fargli guadagnare la condizione fisica ideale. «Metteremo le migliori risorse del primo minuto, considerando il poco tempo a disposizione per preparare il match, avendo giocato domenica. Arriviamo come al solito con la voglia di andare a fare una grande partita – ha detto il mister in conferenza stampa – e sapendo che i rossoneri sono in crescita servirà la solita prestazione di sostanza per vincere. Siamo giunti ad una fase del torneo in cui gli impegni diventano sempre più scorbutici, bisogna mostrare il proprio dna essendo anche terribilmente concreti perché i punti adesso pesano tantissimo».

Previsto qualche cambio nella formazione di partenza, senza particolari sconvolgimenti: Salvemini (domenica reduce dall’influenza e a mezzo servizio) potrebbe riavere una maglia da titolare in attacco. Da non escludere novità sugli esterni, Russo e Achik candidati per avvicendare Coccia e Volpe, per il resto si va verso la conferma degli altri interpreti.

Con 33 punti ed un bilancio complessivo di otto vittorie, nove pareggi ed undici sconfitte, il Foggia staziona in tredicesima posizione, attualmente a -5 dalla zona playoff ma con il quadro che potrebbe cambiare a breve per via dell’esclusione della Turris. Annata con diverse vicissitudini per i rossoneri, passati per le guide tecniche di Brambilla e Capuano, ora con Luciano Zauri in panchina, autore di un cammino tutto sommato positivo. Nel mercato di riparazione la società ha puntato a snellire gli ingaggi, cedendo pezzi pregiati come Millico, Murano e Carillo fra gli altri, immettendo in rosa elementi giovani e di prospettiva quali ad esempio il difensore Dutu, il centrocampista Gala o l’ala francese Touho, oltre al più esperto Kiyine in mediana. I satanelli sono reduci dall’affermazione interna sul Sorrento di domenica, magari anche con la spensieratezza di chi non ha nulla da perdere vista il vantaggio dalle zone calde e una aspirazione per gli spareggi promozione da costruirsi e comunque, si sono sempre ben disimpegnati con le rivali più attrezzate. Il miglior marcatore è Emmausso con otto centri, il modulo probabilmente sarà un 4-3-3 con Touho falso nove: indubbiamente il Foggia non vorrà recitare la parte della vittima sacrificale, anzi terrà a mettere i bastoni fra le ruote alla capolista.

Nell’ultimo precedente al “Monterisi”, risalente al 18 dicembre 2023, il Cerignola si impose 2-0 con una doppietta dal dischetto di Malcore. Calcio d’inizio alle ore 20.45, con la direzione arbitrale affidata al sig. De Angeli, della sezione di Milano.