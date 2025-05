Un bilancio positivo per la stagione teatrale e adesso tutti al Mercadante

La stagione del Teatro Mercadante di Cerignola 2024/2025 si chiude con “un bilancio più che positivo e siamo orgogliosi di essere riusciti a portarla a compimento con un grande successo di pubblico”, afferma il direttore artistico, Savino Zaba, autore di concerto con Pugliaculture, del cartellone che da novembre dello scorso anno a maggio 2025 ha animato il palcoscenico del Roma Cine Teatro e… dove è stata ospitata la stagione a causa dei lavori nella struttura di piazza Matteotti. “Ora tutte le nostre energie si concentreranno sul ritorno al Mercadante – sottolinea sempre Zaba – ‘u nonne” ci aspetta nel suo nuovo splendore e stiamo già allestendo una stagione con i nomi più importanti del teatro italiano”.

I lavori per ridare il teatro alla città procedono spediti e anche da parte dell’Amministrazione comunale c’è ottimismo: “manca davvero poco – afferma l’assessora alla cultura e vicesindaca Maria Dibisceglia – erano opere necessarie per adeguare la struttura storica a standard moderni di sicurezza ed efficienza. La stagione che si chiude -annota ancora Dibisceglia – ha dimostrato la passione per il teatro e per gli spettacoli di qualità di tante cittadine e tanti cittadini. Non solo, la scelta compiuta dall’Amministrazione di sviluppare convenzioni con i parcheggi e con alcuni ristoranti ha consentito a molti appassionati delle città vicine di poter partecipare agli spettacoli a Cerignola”.

Cala dunque il sipario dopo sette show che hanno visto protagonisti i grandi nomi del teatro italiano che hanno portato in scena classici, musica moderna e grande opera. La stagione ha avuto anche quattro spettacoli nella sezione La scena dei ragazzi. Mentre ancora una volta Cerignola è stata una delle poche realtà nazionali a proporre un cartellone di Teatro Accessibile, con la supervisione di Giulia Traversi. “Con il ritorno al Mercadante si apre un nuovo ciclo per la cultura e per il teatro a Cerignola – sottolinea il sindaco Francesco Bonito – dalla prossima stagione ci sarà un impegno maggiore da parte dell’Amministrazione comunale”. Il Mercadante, annuncia ancora Zaba, “vivrà anche al di là degli spettacoli, con laboratori e workshop intensivi realizzati da registi e attori di fama internazionale. Vogliamo che il nostro tempio della cultura resti vivo durante tutta la stagione”, conclude il direttore artistico.