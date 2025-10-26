Un buon Cerignola non basta ad evitare il quarto stop consecutivo, vince il Trapani 2-1

Un Cerignola indubbiamente più presente rispetto alle recenti uscite non riesce ad evitare il quarto ko consecutivo: al “Provinciale” il Trapani si impone 2-1, acuendo la crisi di un Audace che meritava di più, ma come di consueto difetta in precisione nella realizzazione. Maiuri per l’occasione sceglie di schierarsi a specchio, varando un 3-4-2-1 con Paolucci e D’Orazio alle spalle di Cuppone. Ci sono dal 1′ anche Spaltro e Gasbarro (quest’ultimo al debutto dal 1′). Anche Aronica modifica qualcosa: Salines in difesa, Marcolini e Giron in mediana, c’è Canotto in coppia con Fischnaller a sostegno della punta Grandolfo. La partenza per gli ofantini è tutta in salita: al minuto 8 e al primo corner a disposizione, i siciliani passano con la capocciata di Celeghin, trovato dalla parabola arcuata di Giron. La replica arriva al 18′, con una punizione ben calciata da D’Orazio da poco più di venti metri: la sfera termina sull’esterno della rete. Fragilità e smarrimento sulle marcature sui piazzati degli ospiti si denotano tutte al 20′: secondo angolo per l’undici di casa, si innesca un flipper che porta alla deviazione vincente sottomisura Fischnaller. Si alza la bandierina del secondo assistente, una lunga revisione al FVS invece certifica la bontà dell’azione e di conseguenza il 2-0 sul tabellone. D’Orazio si segnala come uno dei più attivi ed incisivi, l’esterno scheggia la traversa al 31′ sul preciso traversone di Ligi. Pochi istanti più tardi comunque, arriva la segnatura delle ‘cicogne’: Paolucci scappa sulla sinistra, centro raccolto da pochi passi da Vitale che non sbaglia, realizzando la prima gioia stagionale in campionato. Rilassatosi abbastanza dopo il doppio vantaggio, il Trapani subisce l’iniezione di fiducia di un Cerignola che nel finale di frazione e precisamente all’interno del recupero si fa minaccioso con Cuppone: l’attaccante incorna fuori su angolo di D’Orazio, nella seconda circostanza pescato da Russo tenta una botta al volo, senza esito. Si va così all’intervallo con il parziale di 2-1 per gli isolani.

Si conferma la fase migliore dei gialloblù anche in avvio di ripresa: Paolucci bene sulla fascia mancina, il tirocross è sventato oltre la traversa da Galeotti. Aronica decide così di passare al 3-5-2 per restituire sicurezze alla sua squadra, con gli ingressi di Palmieri e Di Noia. Cuppone insidia pericolosamente Galeotti al 55′, sollecitandone severamente i riflessi: un istante prima, pallone toccato di mano in area trapanese, ma la revisione al FVS non dà ragione ai cerignolani, secondo il direttore di gara. Resta la supremazia territoriale della formazione ofantina, Emmausso e Cretella le prime mosse di Maiuri, per un assetto ulteriormente offensivo. La gara si mantiene equilibrata, ma col passare del tempo le occasioni pericolose si fanno sempre più sporadiche: la girandola dei cambi rendono l’Audace ancor più a trazione anteriore, con i subentri di Gambale e Sainz-Maza. Proprio lo spagnolo, al minuto 84, anziché servire Gambale sul secondo palo cerca la soluzione personale, bravo Galeotti a respingere il suo sinistro. Nonostante ci provino fino all’ultimo, le ‘cicogne’ non trovano il guizzo per ristabilire la parità, festeggiano così i ragazzi di Aronica.

Scivola così in zona playout il Cerignola, sempre fermo a quota 10 in classifica: sabato, nel prossimo turno al “Monterisi”, farà visita l’Atalanta Under 23, ieri travolgente sul Picerno. Prima però, mercoledì sera, l’impegno in coppa Italia sempre in casa contro il Casarano.

TRAPANI-AUDACE CERIGNOLA 2-1

Trapani (3-4-2-1): Galeotti; Pirrello (77’ Negro), Salines, Stramaccioni; Kirwan, Celeghin, Marcolini (53’ Palmieri), Giron (81’ Ciotti); Canotto (53’ Di Noia), Fischnaller; Grandolfo (77’ Vazquez). A disposizione: Salamone, Sposito, Ciuferri, La Sorsa, Carriero, Motoc, Adragna, Podrini. Allenatore: Salvatore Aronica.

Audace Cerignola (3-4-2-1): Greco; Todisco, Gasbarro, Ligi; Spaltro (63’ Emmausso), Vitale (88’ Ruggiero), Bianchini (63’ Cretella), Russo; D’Orazio (78’ Gambale), Paolucci (78’ Sainz-Maza); Cuppone. A disposizione: Fares, Iliev, Dabizas, Ballabile, Moreso, Cocorocchio, Ianzano, Labranca, Parlato. Allenatore: Vincenzo Maiuri.

Reti: 8’ Celeghin (T), 20’ Fischnaller (T), 31’ Vitale (AC).

Ammoniti: Emmausso (AC).

Angoli: 4-11. Fuorigioco: 1-2. Recuperi: 4’ pt, 6’ st.

Arbitro: Di Mario (Ciampino). Assistenti: Macripò (Siena)-Scarpati (Formia). Quarto ufficiale: Ramondino (Palermo). Operatore FVS: Scribani (Agrigento).