Un Cerignola con diverse assenze va a Messina nella prima uscita del 2025

Il 2025 dell’Audace Cerignola partirà esattamente come lo scorso anno, di recente andato in archivio: nella giornata numero 21 del girone C di serie C, domani è in programma la trasferta a Messina. I ragazzi di Giuseppe Raffaele nel turno prenatalizio avevano pareggiato 3-3 con la Juventus Next Gen, in una nuova gara nella quale si è raccolto meno di quanto prodotto. Alla prima di ritorno, gli ofantini sono arrivati a quota 35 punti, con una terza posizione condivisa assieme ad Avellino e Potenza. Una situazione assai interessante, con la società gialloblù subito attiva nelle primissime battute del mercato invernale, a testimoniare la volontà di restare anche nel prosieguo del torneo nei piani altissimi della classifica. Gli arrivi di Volpe ed Achik nel reparto offensivo garantiscono maggiori opzioni e una spiccata imprevedibilità, viste le caratteristiche di entrambi: giocatori di gamba, scattanti e capaci di saltare l’uomo, con doti balistiche e di tiro notevoli. Non saranno i soli movimenti in entrata, anche sulle uscite (ha salutato Tentardini) ci sarà parecchio da fare, l’intenzione però è chiara: continuare sul percorso intrapreso e lottare per obiettivi assai ambiziosi. «Voglio vedere subito la squadra ricominciare da dove aveva finito, con quella continuità di prestazioni che ci aveva contraddistinto prima della sosta – ha detto in conferenza stampa il tecnico -. Rivedere la stessa intensità e voglia di fare risultato e giocarsela sempre a viso aperto. Abbiamo ripreso a lavorare sodo per proseguire sul sentiero tracciato e sugli stessi concetti, con l’ambizione di incidere meglio in alcune situazioni che ci sono costate qualche punto».

Il ritorno in campo dopo la sosta porterà con sé diverse incognite, perché numerosi saranno gli assenti: squalificati Visentin e Paolucci; indisponibili Ligi, Gonnelli, Faggioli, forfait quasi certo anche per Parigini. In forte dubbio anche Coccia e Bianchini, il che rende decisamente difficile ipotizzare una possibile formazione, specie per difesa e centrocampo. Saracco dovrebbe rientrare fra i pali, Ruggiero e Sainz-Maza i principali candidati per sostituire Paolucci, conferma per Salvemini e Jallow in attacco. Per Volpe ed Achik prima convocazione e possibilità di giocare spezzoni più o meno ampi di match.

Il Messina non naviga in acque tranquille, poiché occupa la terzultima piazza con 16 punti ed un bilancio complessivo di tre vittorie, sette pareggi e dieci sconfitte. Nei giorni scorsi si è concretizzato il cambio alla guida societaria, mentre Roma tornerà dopo la breve parentesi a Foggia nel ruolo di ds, allo scopo di rinforzare la squadra per tagliare il traguardo della salvezza. I numeri evidenziano le difficoltà dei giallorossi guidati da Modica, usciti sconfitti in cinque delle ultime sei apparizioni: l’attacco è fra i meno prolifici del raggruppamento – Anatriello con sei centri il miglior marcatore -, mentre la retroguardia è la seconda più perforata. Sono partiti il difensore Manetta (al Picerno) e l’attaccante Mamona, peloritani che dovrebbero schierarsi a specchio, utilizzando dunque il 3-5-2. Dieci sui 16 punti collezionati sono però arrivati fra le mura amiche, sarà un confronto da approcciare con la massima concentrazione.

Nell’ultimo precedente in Sicilia, il 7 gennaio 2024, l’Audace vinse 1-2 con le firme di Malcore e D’Andrea. Calcio d’inizio allo stadio “San Filippo-Franco Scoglio” alle ore 15, con la direzione arbitrale affidata al sig. Sacchi, della sezione di Macerata.