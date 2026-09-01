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Un difensore dal Sassuolo per l’Audace Cerignola, è Kevin Miranda

Arrivo in prestito per il classe 2003. che ha già debuttato in serie A con i neroverdi

Redazione
By Redazione
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La S.S. Audace Cerignola comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Miranda. Nato il 10 marzo 2003 a Piedimonte Matese (CE), Miranda è un difensore centrale di piede destro, cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo. Dopo le esperienze con Cassino e Sassuolo, ha maturato esperienza nei campionati professionistici vestendo le maglie di Catanzaro, Monopoli e Trento. Con il Sassuolo ha fatto il suo esordio in Serie A nella stagione 2023/24, mentre con il Catanzaro ha collezionato 10 presenze in Serie B. In Serie C ha successivamente totalizzato 9 presenze con il Monopoli e 10 con il Trento. Nella stagione 2025/26 ha disputato la sua ultima esperienza al Trento, prima di fare ritorno al Sassuolo e approdare ora all’Audace Cerignola.
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