Un difensore dal Sassuolo per l’Audace Cerignola, è Kevin Miranda

La S.S. Audace Cerignola comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Miranda. Nato il 10 marzo 2003 a Piedimonte Matese (CE), Miranda è un difensore centrale di piede destro, cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo. Dopo le esperienze con Cassino e Sassuolo, ha maturato esperienza nei campionati professionistici vestendo le maglie di Catanzaro, Monopoli e Trento. Con il Sassuolo ha fatto il suo esordio in Serie A nella stagione 2023/24, mentre con il Catanzaro ha collezionato 10 presenze in Serie B. In Serie C ha successivamente totalizzato 9 presenze con il Monopoli e 10 con il Trento. Nella stagione 2025/26 ha disputato la sua ultima esperienza al Trento, prima di fare ritorno al Sassuolo e approdare ora all’Audace Cerignola.