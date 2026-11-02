“Un filo azzurro d’amore”: il nuovo libro di don Gianluca Casanova con la prefazione del cardinale Robert Sarah

Un nuovo libro dedicato alla Vergine Maria porta la firma di don Gianluca Casanova, sacerdote della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, attualmente impegnato nel servizio diplomatico della Santa Sede presso la Nunziatura Apostolica in Guinea e Mali, con sede a Conakry. Il volume, intitolato «Un filo azzurro d’amore. Meditazioni sulla Vergine Maria», pubblicato da Tau Editrice, sarà disponibile nelle librerie dal 10 novembre 2026. A conferire particolare rilievo alla pubblicazione è la prefazione del Cardinale Robert Sarah, Prefetto emerito della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. Il volume è arricchito dalla presentazione di S.E. Mons. Salvatore Pennacchio, Presidente della Pontificia Accademia Ecclesiastica.

Attraverso 31 meditazioni, l’autore propone un itinerario spirituale per riscoprire la presenza materna della Vergine Maria nella vita quotidiana. Le pagine affrontano la fede, la speranza, la sofferenza e l’affidamento a Dio, accompagnando il lettore nella preghiera. Il titolo richiama l’immagine di un filo azzurro che attraversa silenziosamente la storia della salvezza e l’esistenza di ciascuno: una presenza discreta che accompagna i credenti e li conduce all’incontro con Cristo. Nella prefazione, il Cardinale Sarah invita a leggere le meditazioni alla luce del mistero dell’Incarnazione. Mons. Pennacchio, nella sua presentazione, descrive Maria come colei che «accompagna senza imporsi, guida senza sostituirsi, sostiene senza trattenere». Una prima recensione del volume è stata pubblicata il 1° novembre 2026 dal giornalista Francesco Politi, che ne ha evidenziato il carattere spirituale e pastorale: «Don Gianluca non tiene lezioni. Prega ad alta voce e permette al lettore di ascoltare qualcosa della propria preghiera».

Nato a Cerignola nel 1987, don Gianluca Casanova ha studiato Antropologia Teologica presso la Facoltà Teologica Pugliese di Molfetta e ha conseguito la Licenza e il Dottorato in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Lateranense di Roma. Dopo un’esperienza missionaria in Paraguay, dal luglio 2025 presta servizio diplomatico per la Santa Sede in Africa occidentale. Pur vivendo lontano dall’Italia, conserva un profondo legame con la propria terra d’origine e con la Chiesa di Cerignola-Ascoli Satriano, nella quale è maturata la sua vocazione sacerdotale. Il volume si rivolge a chi desidera approfondire la vita spirituale attraverso la figura di Maria ed è adatto alla meditazione personale e agli incontri di gruppi e comunità parrocchiali.

SCHEDA DEL VOLUME

Titolo: Un filo azzurro d’amore. Meditazioni sulla Vergine Maria

Autore: don Gianluca Casanova

Prefazione: Cardinale Robert Sarah

Presentazione: S.E. Mons. Salvatore Pennacchio

Editore: Tau Editrice

Uscita: 10 novembre 2026

Pagine: 112

Prezzo: € 12,00

ISBN: 9791259756374

Informazioni: www.taueditrice.it