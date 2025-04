Un gol per tempo e l’Audace Cerignola salta anche l’ostacolo Cavese con D’Andrea e Capomaggio

Il Cerignola passa anche al “Simonetta Lamberti”, Cavese battuta 0-2 con le firme di D’Andrea e Capomaggio. Successo ineccepibile da parte dell’Audace, saltato con bravura un ostacolo alla vigilia temibile e con un ambiente tutto a favore dei padroni di casa. Privo di Martinelli, Bianchini e Salvemini, Raffaele opta dal 1′ per il tandem offensivo Cuppone-D’Andrea, con Achik a partire dalla panchina. Sainz-Maza si rivede nella posizione di mezzala sinistra, Gonnelli in difesa assieme a Romano e Visentin. Anche Maiuri (squalificato e rilevato dal vice Scotto) cambia e si schiera a specchio: assente Fella, davanti c’è Verde supportato da Chiricò. Nemmeno due giri di lancette e subito Cavese pericolosa: Saio svetta di testa, Greco fa buona guardia parando a terra nei pressi della linea di porta. L’Audace comincia a prendere sempre più campo, al 17′ Volpe gira di testa su traversone dalla destra, sfera a lambire il palo alla destra del portiere. Gli ofantini non sfruttano un paio di ripartenze, ma il coordinato pressing porta al 28′ al gol del vantaggio. Recupero di Tascone sulla trequarti e servizio per Sainz-Maza, lo spagnolo scaglia una staffilata non trattenuta da Lamberti, D’Andrea raccoglie e spedisce in fondo al sacco, per il primo centro dal suo ritorno (l’altro è stato cancellato dall’esclusione della Turris). Ospiti in controllo, tuttavia la Cavese si rende assai minacciosa al 40′: è Visentin a immolarsi in maniera decisiva sulla puntata a botta sicura di Vitale, a seguito di un rimpallo. Poco prima del duplice fischio, sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, Capomaggio in tuffo inzucca senza la forza sperata, pallone comodo fra le braccia di Lamberti.

Ad aprire la ripresa una punizione telefonata di Chiricò, i metelliani mantengono maggiormente il possesso cercando di cogliere l’attimo giusto per insidiare la difesa avversaria. Cominciano le mosse dalla panchina, Sorrentino è il segnale della trazione offensiva dei padroni di casa, risponde Raffaele con Santarcangelo e Nicolao al posto di D’Andrea e Volpe. Il confronto si surriscalda, gioco varie volte spezzettato e arbitro costretto più volte a sedare alcuni capannelli. Fase di sofferenza relativa per le ‘cicogne’, che non disdegnano di usare la sciabola, anche se i campani non portano eccessivi pericoli dalle parti di Greco. Dentro anche McJannet, l’irlandese subito decisivo: soffia palla e assiste Cuppone, sul quale c’è la prodigiosa risposta di Lamberti e Santarcangelo in tap in coglie il palo; il pallone giunge a Tascone e da questi a Capomaggio, che con gran classe penetra in area evitando un avversario con una finta, scavetto e palla nell’angolino opposto per il sesto centro in campionato dell’argentino, ancora una volta sontuoso (73′). Il raddoppio è un duro colpo per i blufoncè, tuttavia nel finale Greco è bravo a distendersi sul tentativo dalla distanza di Rossi. All’87’ il neoentrato Achik (entrato qualche minuto prima assieme a Ligi) appoggia per Santarcangelo: l’attaccante ancora sfortunato perché centra un altro montante dopo la respinta di Lamberti sul suo primo tiro. Nei sei minuti di recupero non accade più nulla, i gialloblù confermano la palma dei più bravi in trasferta e festeggiano un successo pesantissimo.

Il Cerignola sale a 64 punti e aspetta l’esito fra Catania ed Avellino, in ogni caso il duello resta ancora vivo per la promozione in B. Domenica prossima, senza gli squalificati Visentin e Coccia, si affronterà il Benevento (reduce dal turno di riposo) al “Monterisi” nella terzultima della regular season.

CAVESE-AUDACE CERIGNOLA 0-2

Cavese (3-5-2): Lamberti; Saio, Evangelisti (78’ Marchisano), Loreto; Rizzo (61’ Sorrentino), Vitale, Sannipoli (71’ Marranzino), Pezzella (78’ Barone), Rossi; Chiricò, Verde (70’ Vigliotti). A disposizione: Boffelli, Di Somma, Konate, Fornito, Peretti, Citarella. Allenatore: Scotto (Maiuri squalificato).

Audace Cerignola (3-5-2): Greco; Romano (82’ Ligi), Gonnelli, Visentin; Coccia, Tascone, Capomaggio, Sainz-Maza (70’ McJannet), Volpe (64’ Nicolao); Cuppone (82’ Achik), D’Andrea (64’ Santarcangelo). A disposizione: Saracco, Fares, Russo, Velasquez, Ianzano, Carrozza. Allenatore: Giuseppe Raffaele.

Reti: 28’ D’Andrea, 73’ Capomaggio.

Ammoniti: Verde (C); Volpe, Visentin, Cuppone, Coccia, Greco (AC).

Angoli: 8-3. Fuorigioco: 1-3. Recuperi: 1’ pt, 6’ st.

Arbitro: Zago (Conegliano). Assistenti: Samtarosa (Pordenone)-Rispoli (Locri). Quarto ufficiale: Recchia (Brindisi).