Un gradito ritorno alla Flv Cerignola: Carmen Bellapianta in rossogialloblù

Una scelta di cuore, dettata dalla voglia di difendere ancora i colori della propria città: è in quest’ottica che si inserisce il ritorno di Carmen Bellapianta fra le fila della Enzo FLV Cerignola, in vista del campionato di serie B2 2026/2027. La laterale, classe 1987, si rimette in gioco dopo alcune stagioni, forte di una passione incrollabile animata dal desiderio di incidere su quel rettangolo che tanto ama. Il curriculum della schiacciatrice ofantina può vantare trascorsi di indubbio spessore: a 16 anni già in B1 a Potenza, numerose esperienze in A2 con Castellana Grotte, Benevento, Soverato ed Olbia, partecipazioni ad altri tornei nazionali. Il posto 4 sua dimensione naturale, ma può essere utilizzata all’occorrenza anche come fuorimano, offrendo una ulteriore opzione tattica a mister Dilucia.

«Fondamentalmente non gioco da tre anni, ma vorrei dare il mio contributo alla squadra se il fisico mi sostiene e mi regge – asserisce Carmen -, cercando di chiudere la mia carriera pallavolistica perché ancora non l’ho fatto in maniera cosciente e consapevole. Sono infatti nella condizione di ‘color che son sospesi’». Bellapianta però allo stesso tempo non perde il suo animo battagliero: «Ora che ho modo di organizzare meglio il mio lavoro, posso concedermi questa possibilità e ringrazio la società per avermi accolta, permettendo tale opportunità. Proverò, come sempre, a fare del mio meglio».