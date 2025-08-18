Un grande Cerignola si arrende solo ai rigori al Verona nei trentaduesimi di coppa Italia

Il Cerignola si arrende solo ai rigori al Verona, nei trentaduesimi di finale della coppa Italia Frecciarossa: con un atteggiamento gagliardo e tenace, riprendendo i veneti nel recupero, le ‘cicogne’ sognano il passaggio del turno e raccolgono comunque moltissimi applausi. Maiuri deve rinunciare agli indisponibili Martinelli e Bianchini, così schiera Cocorocchio in difesa e lo spagnolo Moreso in mediana, confermando nel resto le scelte viste con l’Avellino. Zanetti opta anch’egli per il 3-5-2, mettendo davanti Mosquera e Giovane, a centrocampo asse centrale con Bernede, Niasse e Serdar, fra i pali il titolare Montipò. Decisamente pimpante la partenza delle ‘cicogne’: al 3′ lancio di D’Orazio per Emmausso, conclusione debole; centrale invece il tiro di Cuppone al 7′, mentre Montipò prima del quarto d’ora smanaccia sull’insidioso corner di Cretella. La prima sortita offensiva degli ospiti (che al 9′ già avevano perso Valentini per infortunio, rilevato da Bradaric) un giro di lancette più tardi, ma Mosquera calcia sull’esterno della rete. La squadra di Zanetti dalla seconda metà della prima frazione sembra prendere stabilmente il pallino del gioco, ma l’Audace non concede granché e quando lo fa è per suo demerito. D’Orazio sbaglia in costruzione al 32′, lanciando verso la porta Serdar: Greco c’è e risponde presente. Al 35′ però grossa chance per gli ofantini: Emmausso apre sul secondo palo, Coccia impatta e Montipò deve impegnarsi non poco per alzare sopra la traversa. All’interno dei quattro minuti di recupero, altri due tentativi nello specchio per la formazione cerignolana: Emmausso prova la puntata senza l’effetto sperato, Cretella di controbalzo sollecita ancora la presa di Montipò. Si va all’intervallo con i ragazzi di Maiuri molto propositivi e in palla, più degli avversari.

L’Hellas prova a farsi più incisiva, al 48′ Greco devia sulla staffilata di Giovane, nel prosieguo dell’azione Cham conclude largo. Ancora Giovane fra i più attivi dell’undici ospite, Greco deve allungarsi sul velenoso mancino, mettendo in corner (53′). É il preludio al vantaggio del Verona, che arriva al 55′ con la percussione centrale di Bradaric e un velenoso tiro all’angolino, sul quale Greco non può nulla. Reazione rabbiosa del Cerignola: Montipò si esalta su Cuppone, liberato da uno schema su punizione. C’è a seguire un contatto sospetto in area, ma l’arbitro dà solo tiro dalla bandierina e senza ausilio della Var. Un maestoso Montipò nega il pareggio ad Emmausso (grande stacco di testa), sul quale sono prodigiosi i suoi riflessi (61′). Zanetti immette Sarr e Livramento, risponde Maiuri con gli ingressi di Faggioli e Ruggiero (rispettivamente per Emmausso e Coccia). Dentro anche Sainz-Maza fra gli ofantini, il Verona cerca con malizia di avere la meglio con l’esperienza della doppia categoria di differenza, un destro alto di D’Orazio al 79′ è il segnale che i locali non sono ancora domi. Così, al 91′, Sainz-Maza dalla distanza sferra un destro su cui Montipò non è esente da colpe: 1-1 giustissimo e boato dei 3700 cuori dell’Audace. La qualificazione si decide ai rigori, per il Cerignola sbagliano Russo e Faggioli, per il Verona solo Perez: Serdar trasforma per la vittoria scaligera.

Audace che esce a testa altissima, offrendo un’altra prestazione di spessore al cospetto di un blasonato avversario: tutti spunti interessanti, in vista dell’esordio in campionato di serie C lunedì prossimo sempre al “Monterisi”, contro il Picerno.

AUDACE CERIGNOLA- HELLAS VERONA 1-1 (3-5 dcr)

Audace Cerignola (3-5-2): Greco; Visentin, Cocorocchio, Ligi; Russo, Coccia (67’ Ruggiero), Moreso (78’ Sainz-Maza), Cretella, D’Orazio (84’ Spaltro); Emmausso (67’ Faggioli), Cuppone. A disposizione: Rizzuto, Fares, Sabbatani, Ballabile, Giuliodori, Ingrosso, Parlato. Allenatore: Vincenzo Maiuri.

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Oyegoke, Unai Nuñez, Valentini (9’ Bradaric); Cham, Niasse (63’ Livramento), Bernede (80’ Perez), Serdar, Frese; Mosquera (63’ Sarr), Giovane (80’ Kastanos). A disposizione: Perilli, Magro, Pontes, Slotsager, Harroui, Kurti, Lambourde, Ajayi, Mitrovic. Allenatore: Paolo Zanetti.

Reti: 55’ Bradaric (HV), 91’ Sainz-Maza (AC).

Ammoniti: Cuppone, Emmausso, Sainz-Maza (AC); Serdar, Frese (HV).

Angoli: 6-4. Fuorogioco: nessuno. Recuperi: 4’ pt, 6’ st.

Sequenza rigori: Kastanos (HV, gol), Cretella (AC, gol), Sarr (HV, gol), Russo (AC, palo), Livramento (HV, gol), Faggioli (AC, parato), Perez (HV, traversa), Sainz-Maza (AC, gol), Serdar (HV, gol).

Arbitro: Massimi (Termoli).