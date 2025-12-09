Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeNotizieCulturaUn importante catalogo d’arte su Giuseppe Amorese per la mostra dei suoi...

    Un importante catalogo d’arte su Giuseppe Amorese per la mostra dei suoi 30 anni di carriera

    In edizione limitata e su prenotazione, presentazione-evento in programma venerdì 19 dicembre a Palazzo Fornari

    CulturaEvidenza

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    In occasione della mostra “Nelle profondità dove l’anima splende” che celebra i 30 anni di carriera artistica di Giuseppe Amorese, è stato realizzato un catalogo in edizione limitata esclusivamente per questo importante evento. Venerdì 19 Dicembre ore 20:00 presso il palazzo Fornari (ex opera) a Cerignola. In questo speciale volume sono raccolte le opere più rappresentative dell’artista organizzate con cura secondo i diversi periodi artistici, includendo anche testi critici, approfondimenti esclusivi sulle opere, scritti dell’artista e molti altri contenuti. Chi vorrà conservare e custodire nel tempo una preziosa testimonianza dell’arte di Giuseppe Amorese ed entrare più a fondo nell’Universo dell’artista esplorando la sua poetica e visione, potrà prenotare e ordinare il catalogo sul sito: www.giuseppeamorese.com oppure inviando una e-mail a: infogiuseppeamorese@gmail.com.

    Disponibili solo poche copie di questa importante monografia dell’artista, pertanto a coloro che intendono garantirsi una copia si consiglia di procedere alla prenotazione utilizzando il sito web o e-mail sopra indicati. Dopo aver esposto la sua arte nel Mondo, Giuseppe Amorese torna a Cerignola, sua terra di origine, con una mostra speciale. “L’arte è anche un arricchimento personale, un continuo arricchimento per la propria vita”, dice Giuseppe Amorese. Venerdì 19 Dicembre 2025 alle ore 20:00 presso il Palazzo Fornari (ex opera) a Cerignola. Ingresso libero, tutta la cittadinanza è invitata. Presto saranno annunciati maggiori dettagli e contenuti sulla mostra.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Politica

    Dercole: «Tributi e gara rifiuti, il Prefetto chiarisca»

    «In qualità di Segretario cittadino di Forza Italia, chiedo pubblicamente al Prefetto di Foggia...
    Cultura

    “Natale in casa Cupiello”, il ritorno in scena della compagnia de ‘I commedianti’

    Dopo il pieno di consensi fatto lo scorso marzo, quando si sono prodotti con...
    Attualità

    La prossimità per nuovi orizzonti, nasce il progetto “Tutti in gioco”

    Educare le nuove generazioni alle regole e alle responsabilità dei comportamenti nei riguardi degli...
    Cultura

    “Scandalo” ha conquistato il Teatro Mercadante di Cerignola

    Mercoledì sera il Teatro Mercadante si è riempito di risate, applausi e riflessioni. “Scandalo”,...
    Evidenza

    Elezioni regionali, a Cerignola una prova generale per le amministrative del 2027

    Ancor prima che arrivassero i risultati delle elezioni regionali, che hanno visto trionfare Antonio...
    Calcio

    Solo un pareggio (1-1) tra Cerignola e Casertana

    Sfida casalinga per l'Audace Cerignola che ospita nell'impianto di via Napoli i campani della...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Politica

    Dercole: «Tributi e gara rifiuti, il Prefetto chiarisca»

    «In qualità di Segretario cittadino di Forza Italia, chiedo pubblicamente al Prefetto di Foggia...
    Cultura

    “Natale in casa Cupiello”, il ritorno in scena della compagnia de ‘I commedianti’

    Dopo il pieno di consensi fatto lo scorso marzo, quando si sono prodotti con...
    Attualità

    La prossimità per nuovi orizzonti, nasce il progetto “Tutti in gioco”

    Educare le nuove generazioni alle regole e alle responsabilità dei comportamenti nei riguardi degli...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)