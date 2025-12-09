Un importante catalogo d’arte su Giuseppe Amorese per la mostra dei suoi 30 anni di carriera

In occasione della mostra “Nelle profondità dove l’anima splende” che celebra i 30 anni di carriera artistica di Giuseppe Amorese, è stato realizzato un catalogo in edizione limitata esclusivamente per questo importante evento. Venerdì 19 Dicembre ore 20:00 presso il palazzo Fornari (ex opera) a Cerignola. In questo speciale volume sono raccolte le opere più rappresentative dell’artista organizzate con cura secondo i diversi periodi artistici, includendo anche testi critici, approfondimenti esclusivi sulle opere, scritti dell’artista e molti altri contenuti. Chi vorrà conservare e custodire nel tempo una preziosa testimonianza dell’arte di Giuseppe Amorese ed entrare più a fondo nell’Universo dell’artista esplorando la sua poetica e visione, potrà prenotare e ordinare il catalogo sul sito: www.giuseppeamorese.com oppure inviando una e-mail a: infogiuseppeamorese@gmail.com.

Disponibili solo poche copie di questa importante monografia dell’artista, pertanto a coloro che intendono garantirsi una copia si consiglia di procedere alla prenotazione utilizzando il sito web o e-mail sopra indicati. Dopo aver esposto la sua arte nel Mondo, Giuseppe Amorese torna a Cerignola, sua terra di origine, con una mostra speciale. “L’arte è anche un arricchimento personale, un continuo arricchimento per la propria vita”, dice Giuseppe Amorese. Venerdì 19 Dicembre 2025 alle ore 20:00 presso il Palazzo Fornari (ex opera) a Cerignola. Ingresso libero, tutta la cittadinanza è invitata. Presto saranno annunciati maggiori dettagli e contenuti sulla mostra.