Un omaggio alle imprese di Cerignola, targhe agli imprenditori di lungo corso della città

Nella Sala delle Conferenze del Comune di Cerignola l’assessorato alle Attività produttive e il Sindaco hanno celebrato gli imprenditori che hanno avviato le loro attività commerciali in città nel secolo scorso e che oggi sono un patrimonio da custodire gelosamente. L’aspetto più emozionante è stato vedere nonni, figli e nipoti accomunati dalla stessa passione per il lavoro e dalla cultura del rispetto verso il cliente. Il progetto, nato durante l’assessorato di Sergio Cialdella, si è concluso ieri con la consegna delle targhe celebrative ad opera dell’assessora alle Attività produttive Aurelia Tonti. Ogni anno l’iniziativa verrà replicata, nel pieno rispetto delle normative vigenti: in particolare, le aziende interessate potranno presentare domanda d’iscrizione al registro imprese storiche del Comune di Cerignola e, al seguito della conclusione dell’istruttoria, le ditte che avranno i requisiti di legge potranno ricevere il giusto riconoscimento.

“Desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutta la cittadinanza per il caloroso e positivo riscontro dimostrato nei confronti della nostra iniziativa. Il progetto, nato durante l’assessorato di Sergio Cialdella e conclusosi con l’avvio del mio assessorato, indica il forte senso di comunità e la volontà di lavorare per il bene comune. Colgo l’occasione per informare la città che questa iniziativa sarà replicata ogni anno diventando un appuntamento fisso e tradizionale per la nostra Amministrazione. Ringrazio ancora una volta il Sindaco, la giunta e gli assessori che mi hanno preceduto”, ha dichiarato l’assessora Aurelia Tonti.

Hanno ritirato la targa d’oro: ditta Cav. Giuseppe Belviso dei Fratelli Belviso & C. s.n.c.; ditta individuale Belviso Giuseppe; Bar Gorizia; Berteramo Pneumatici s.n.c.; abbigliamento Stefano; Centro stampe di Dagnese Domenico. Targa d’argento a: ottica Berteramo s.r.l.; Sesamo Software s.p.a.; Ecodaunia s.r.l.; abbigliamento Specchio s.r.l.; abbigliamento Noxius; abbigliamento ditta individuale Gammino Michele; Betoncifaldi s.r.l.; Pub Safarà. “Cercheremo di implementare iniziative di questo genere perché la direzione da intraprendere è rendere pubblico quello che di positivo c’è nella nostra città: vogliamo dare importanza a ciò che si è sviluppato a Cerignola e merita di essere visto, considerato e valorizzato”, le parole del Sindaco Francesco Bonito.

