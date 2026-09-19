Un pari a reti bianche tra Audace Cerignola e Casertana al Monterisi

Si chiude con un pareggio a reti inviolate la sfida tra Audace Cerignola e Casertana. Qualche ritocco nelle due formazioni, schierate rispettivamente con il 3-4-2-1 dai padroni di casa e con il classico 3-5-2 dagli ospiti.

Il primo guizzo arriva al 6’, quando uno scambio sulla destra crea qualche apprensione alla retroguardia campana. Tre minuti più tardi è invece la Casertana a portare pressione sul fronte offensivo. Al 16’ Castelli conclude da distanza ravvicinata, ma il portiere di casa è attento e neutralizza. Al 26’ si accende una mischia nell’area cerignolana, con la Casertana che va vicina al vantaggio. Poco dopo la mezz’ora Caporale prova la rovesciata, senza però impensierire la difesa ospite. Le due squadre faticano a costruire occasioni davvero pericolose. Al 40’ Vitale prova a mettersi in proprio: entra in area e conclude da distanza ravvicinata, trovando però la risposta del portiere. Tre minuti più tardi arriva l’occasione più nitida del primo tempo: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Gambale stacca di testa e centra in pieno la traversa. Nei cinque minuti di recupero Cocorocchio tenta anche una conclusione al volo, ma senza trovare la porta.

Nella ripresa l’Audace parte con maggiore decisione. Al 48’ Gambale va in verticale, con Di Lucia costretto a rifugiarsi in calcio d’angolo. Al 55’ un tiro-cross attraversa l’area e trova Vezzosi davanti alla porta dell’Audace, con i gialloblù che rischiano grosso. Un minuto più tardi D’Orazio sfiora la rete con una bella conclusione da posizione defilata. Al 57’ Vinciguerra prova invece di testa, senza riuscire a inquadrare lo specchio della porta. Con il passare dei minuti i due allenatori inseriscono forze fresche nel tentativo di cambiare l’inerzia della gara. Al 73’ Manconi conclude di poco alto, ma l’azione viene fermata per fuorigioco. Al 79’ Miranda, ben servito da Perlingieri, riesce a concludere da distanza ravvicinata. All’83’ ci prova Oukhadda con una buona iniziativa personale, senza però trovare la porta. Un minuto più tardi è Cretella ad affidarsi alla conclusione dalla distanza. Nel finale entrambe le formazioni cercano la soluzione da fuori area, ma lo 0-0sembra ormai destinato a resistere fino al triplice fischio.

In pieno recupero, però, il Monterisi torna a sperare: un sinistro a giro di Perlingieri illude il pubblico di casa. Poco dopo arriva anche una grande parata su Gambale, a un minuto dalla fine. Nel concitato finale l’Audace Cerignola reclama anche un calcio di rigore. L’arbitro Ursini viene richiamato al check per un possibile fallo di mano di Di Tacchio, già a terra all’interno dell’area. Dopo la verifica, però, il direttore di gara decide di non concedere il penalty. Si gioca fino al 97’, ma il risultato non cambia. Al Monterisi finisce 0-0 tra Audace Cerignola e Casertana.

Audace Cerignola-Casertana 0-0

AUDACE CERIGNOLA (3-4-2-1): Viola; Cocorocchio, Gasbarro, Miranda (43’ st Kurti); Boccadamo, Cretella (43’ st Padula), Moreso (32’ st Sellaf), Vitale; D’Orazio (26’ st Perlingieri), Vinciguerra (26’ st Meli); Gambale.

A disp.: Vailati, Guaragna, Iorio, Nanula, Casarosa, Romano, Silvestro, Cilenti, Pinotti.

All.: Catalano.

CASERTANA (3-5-2): De Lucia; Belli, Conte, Caporale; Oukhadda, Di Tacchio, Pezzella (16’ st Girelli), Mehic (16’ st Martino), Vezzoni (23’ st Favale); Manconi (35’ st Bentivenga), Castelli (35’ st Colley).

A disp.: Schiedo, Magro, Piovanello, Sandri, Rocchi, Arzillo, Henin.

All.: Espinal.

ARBITRO: Ursini di Pescara.

NOTE: Pomeriggio soleggiato, terreno in buone condizioni, buona cornice di pubblico.

AMMONITI: 39’ Cretella, 44’ st Perlingieri, 45’+3’ st Caporale.

ANGOLI: 7-2.

RECUPERO: 5’ pt; 5’ st.