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Un partenariato per dare una risposta alla scarsità idrica e alla competitività territoriale

Il GAL Tavoliere intende presentare progetto da 500mila euro nell'ambito della SRG01

Redazione
By Redazione
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Il GAL Tavoliere nei giorni scorsi ha convocato la riunione costitutiva del Gruppo Operativo (GO) previsto nell’ambito del bando SRG01-Sostegno ai Gruppi Operativi PEI AGRI, dando avvio alla fase operativa di co-progettazione con le imprese agricole del territorio. All’incontro hanno partecipato i rappresentanti di: Tinada, Azienda Agricola Di Carlo Matteo, Azienda Agricola Luigi Antonicello, Società Agricola Cerifarm Bio s.s., Oliveti Dauni, Iposea srl e Azienda Agricola Matteo Valentino, insieme al presidente ed al direttore del GAL Tavoliere, Leonardo Paparella e Giuseppe Longo. La riunione ha segnato il passaggio dalla fase di confronto istituzionale con le organizzazioni professionali agricole (Cia, Confagricoltura, Copagri) alla costruzione concreta del partenariato esecutivo, chiamato a definire obiettivi, azioni e governance del progetto da candidare entro la scadenza del bando regionale.
In un contesto di crescente scarsità idrica e incertezza climatica, il progetto si configura come una risposta strutturale e politicamente rilevante per garantire la disponibilità di risorse per l’agricoltura del Tavoliere. «Questa riunione segna un punto di non ritorno – dichiara Leonardo Paparella, presidente del GAL Tavoliere -. Non siamo più nella fase delle intenzioni, ma in quella dei fatti. Le imprese che oggi siedono a questo tavolo rappresentano la filiera produttiva reale: chi coltiva, chi trasforma, chi investe sul territorio. Il nostro compito è dare loro strumenti concreti per competere in uno scenario globale sempre più complesso».
Il partenariato punta a trasformare il Tavoliere in un laboratorio di innovazione agricola, capace di generare valore per le imprese, sostenibilità per il territorio e nuove opportunità per le comunità rurali, in coerenza con gli obiettivi del Partenariato Europeo per l’Innovazione in agricoltura-PEI AGRI. Focus tecnico: irrigazione di precisione e “controllo ottimo”. Il cuore della proposta progettuale ruota attorno a una tecnologia innovativa sviluppata in ambito CNR per la riduzione dei consumi idrici attraverso l’ottimizzazione dell’assorbimento radicale, basata sull’approccio ingegneristico del “controllo ottimo”. La tecnologia sarà testata e validata su tre colture rappresentative della Capitanata: oliva di Cerignola, carciofo e uva, attraverso test irrigui autunnali, primaverili ed estivi a scala di lisimetro e di campo. Il percorso guarda già alla fase successiva, con l’ipotesi di dare continuità alle attività attraverso misure dedicate alla promozione e valorizzazione delle eccellenze locali (es. SRG10), favorendo la conoscenza delle produzioni del Tavoliere presso stakeholder, operatori e interlocutori esteri.
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