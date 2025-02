Un percorso di autocostruzione dello Spazio Aperto: tra restyling e riciclo, il laboratorio Ambientale

È possibile coniugare sostenibilità e creatività? Non solo è possibile, ma è un’esigenza imprescindibile: da qui, l’idea del laboratorio Ambientale, il nuovissimo corso in partenza al Cercat di Cerignola. Aperte le iscrizioni per questa nuova avventura, ancora una volta rivolta ai minori, la quale si propone di dare vita a un vero e proprio “percorso di autocostruzione dello Spazio Aperto”. Attraverso il recupero e la trasformazione di materiali destinati alla discarica, operando mediante un lavoro di restyling, la sede fisica del progetto Spazio Aperto si arricchirà di nuovi elementi d’arredo, contribuendo a creare spazi colorati e accoglienti, ideali per l’aggregazione. Il laboratorio è realizzato dalla Cooperativa Sociale ALICE e partirà il 7 febbraio nella struttura di via Urbe (angolo via la Spezia), con cadenza settimanale fissata ogni venerdì, dalle 18 alle ore 20. L’iscrizione è gratuita ed è possibile farlo recandosi in struttura (ore 16-19; info 320.2931427). Disponibilità di un servizio navetta.

Il progetto Spazio Aperto – Centro polivalente di Comunità per l’aggregazione, l’espressione e la partecipazione attiva giovanile – è promosso da ESCOOP quale capofila di una numerosa partnership di attori della Comunità Educante di Cerignola, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Tra i suoi obiettivi principali ha proprio quello di promuovere una maggiore consapevolezza ambientale, fondamentale per comprendere l’impatto delle nostre decisioni d’acquisto, soprattutto nell’ambito del fast deco (la produzione e il consumo rapido di mobili e complementi d’arredo a basso costo, spesso destinati a essere sostituiti di frequente). In tale contesto si inserisce questo nuovo laboratorio volto a diffondere buone pratiche di sostenibilità ambientale ed economia circolare, puntando sull’impegno, sulla collaborazione e sulla fantasia dei giovani corsisti.

Lo Spazio Aperto è una infrastruttura materiale ed immateriale del Comune di Cerignola, situata nel Quartiere Torricelli, co-gestita dagli attori della Comunità Educante partner di progetto e dai giovani utenti, protagonisti attivi delle attività che vi verranno realizzate.

Per maggiori informazioni: Giuseppe Dagostino-Coordinatore SPAZIO APERTO

Mobile: 320 293 1427|E-mail: info.spazioapertocerignola@gmail.com

www.escoop.eu|www.facebook.com/cercatausili

