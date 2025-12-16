Un presepe di Cerignola tra i “100 Presepi in Vaticano” per il Giubileo 2025

C’è anche Cerignola tra i protagonisti della rassegna internazionale “100 Presepi in Vaticano”, inserita nel programma ufficiale del Giubileo 2025. Tra le opere selezionate ed esposte in Piazza San Pietro figura un presepe artigianale realizzato da Maria Giuseppina Sorbo, artista cerignolana, che porta nel cuore del Vaticano un’espressione autentica della tradizione e della creatività locale.

L’opera colpisce per la sua essenzialità materica e simbolica: la Natività è racchiusa all’interno di cortecce di albero, materiale naturale e povero, lavorato con grande cura artigianale. La scena sacra – con Maria, Giuseppe, il Bambino e gli animali – emerge da un contesto volutamente sobrio, quasi primordiale, richiamando un’idea di Natale intima, raccolta, profondamente umana. Accanto alla Natività, una seconda composizione richiama un piccolo borgo, suggerendo un dialogo tra il mistero della nascita e la vita quotidiana delle comunità.

Il presepe ha anche una storia significativa alle spalle: fu donato dall’artigiana Sorbo a un concittadino cerignolano, Ciro Caggiani, oggi residente e lavoratore a Roma. Caggiani ha prestato servizio anche come membro della scorta papale, e proprio attraverso il suo percorso umano e professionale l’opera è giunta fino alla selezione vaticana, trasformando un gesto di dono in un riconoscimento pubblico di grande rilievo.

L’inserimento del presepe cerignolano nella rassegna dei “100 Presepi in Vaticano” assume così un valore che va oltre l’aspetto artistico: racconta una storia di legami, di fiducia e di appartenenza, in cui il territorio dialoga con un contesto internazionale. In un anno giubilare dedicato alla speranza, anche una piccola opera nata dall’artigianato locale diventa testimonianza di come le radici culturali possano parlare al mondo.

Per Cerignola, questa presenza rappresenta un motivo di orgoglio e un segnale importante: la tradizione, quando è autentica e vissuta, è ancora capace di attraversare confini e generare senso.