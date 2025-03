Un sabato con impegni alla portata per Pallavolo Cerignola ed Flv

La giornata numero 18 dei campionati di volley propone per le nostre due formazioni femminili degli impegni sulla carta abbordabili: entrambe saranno in campo domani, una in casa e l’altra in trasferta. Nel girone I di serie B2, la Mandwinery Pallavolo Cerignola riceve (ore 18) l’Ancis Villaricca: le ragazze di Annagrazia Matera nel precedente turno sono state sconfitte 3-1 dalla capolista Panbiscò Leonessa Altamura, in una gara in cui hanno comunque tenuto testa alle quotatissime rivali. Tant’è che le fucsia, sotto di due set, sono riuscite ad riaprire parzialmente la contesa, prima di cedere nettamente nel quarto parziale, interrompendo così la serie di cinque vittorie consecutive. Ora la possibilità di un immediato riscatto, anche in relazione alla posizione in classifica delle avversarie, penultime con 7 punti ed un bilancio di tre affermazioni e quattordici sconfitte, le ultime quattro di fila. Se il primato ormai pare sfumato, per la Mandwinery si prospetta una lotta a tre con Castellaneta e Matese per occupare i due posti utili ai playoff: contro le campane e servendosi del calore del pubblico del “Dileo”, Moneta e compagne vogliono difendere la seconda piazza in classifica.

Nel girone A di serie C, la Flv sarà ospite della Dinamo Cab Molfetta, nell’insolito orario d’inizio delle 20.30. Il sestetto di Cosimo Dilucia domenica scorsa ha prevalso senza faticare granché su Corato, ottenendo la nona vittoria di seguito (coppa Puglia compresa) e sfruttando l’occasione di impiegare praticamente tutte le giocatrici della rosa. Il team molfettese allenato da D’Agostino (arrivato a torneo in corso) occupa il terzultimo gradino della graduatoria con 10 punti ed un computo generale di tre vittorie e quattordici sconfitte. L’opposto greco Tsiouma, la centrale Lazizzera e il libero De Palma fra le pedine migliori della Dinamo, che nella precedente esibizione interna si è aggiudicata un set nel match contro la battistrada Terlizzi. Un impegno da non prendere sottogamba per le rossogialloblù, determinate a portare avanti la lunga serie positiva: serviranno concentrazione e padronanza dei vari momenti della gara, allo scopo di evitare le insidie che possono presentarsi in un confronto in premessa agevole, ma da confermare con il giusto atteggiamento nel rettangolo di gioco.