    Un trattore si ribalta e lo schiaccia: morto un agricoltore nelle campagne di Cerignola

    E' accaduto intorno alle 13 sulla Sp 91, vittima un uomo di nazionalità straniera: impiegati i Vigili del Fuoco per liberare il corpo

    Stava manovrando un trattore che – per cause da accertare – si è ribaltato schiacciandolo: è morto così un agricoltore lungo la strada provinciale 91, che collega Cerignola ad altri centri abitati nella zona dell’Ofanto, in una zona rurale nel Foggiano. Sul posto stanno operando gli agenti della polizia locale di Cerignola con l’ausilio dei vigili del fuoco, e il personale del 118 che ha potuto solo constatare il decesso dell’uomo. A dare l’allarme sono stati altri agricoltori della zona. (ANSA)

