    Un weekend tra sport, natura e tradizione: la Podistica Santo Stefano alla “Corsa di San Martino”

    Pubblicato il

    da Gennaro Balzano
    Un fine settimana fuori regione, all’insegna dello sport e della convivialità, ha visto protagonisti gli atleti della Podistica Santo Stefano Cerignola in terra d’Abruzzo. L’avventura è iniziata sabato 8 novembre con la visita guidata a Città Sant’Angelo (PE), uno dei borghi più belli d’Italia, dove il gruppo ha potuto respirare l’atmosfera autentica del centro storico e ammirare le sue bellezze artistiche.

    Ma il momento clou è arrivato domenica 9 novembre, quando le maglie gialloblu della Podistica hanno colorato i sentieri e i paesaggi incantati di Controguerra (TE), in occasione della storica “Corsa di San Martino”, giunta alla sua 27ª edizione. Una gara tra le più partecipate e sentite d’Italia, capace di unire agonismo, tradizione e gusto. Gli atleti hanno preso parte sia alla competitiva di 14,9 km, un percorso tecnico e impegnativo tra salite e discese immerse nei colori autunnali dei vigneti, sia alla simpatica “Mangialonga Run”, camminata non competitiva di 5-8 km. Quest’ultima, nota per i suoi ricchi ristori enogastronomici, è diventata un vero e proprio viaggio nei sapori locali: piatti tipici, vino novello e prodotti del territorio hanno accompagnato i partecipanti lungo un itinerario spettacolare, totalmente immerso nella natura.

    A rendere unico l’evento è la straordinaria capacità della comunità di Controguerra e del suo comprensorio, che ogni anno si unisce con entusiasmo per offrire un’esperienza indimenticabile, dove sport e convivialità si fondono in perfetta armonia. Il dopo gara è stato un vero trionfo di festa: musica, castagne, vin brûlé, vino novello e tanta allegria hanno animato la piazza del paese, riportando tutti a quella spensieratezza che solo la genuinità di certi momenti sa regalare.

    Tra le colline d’Abruzzo, la “Corsa di San Martino” si è confermata non solo una competizione, ma un modo speciale per celebrare la tradizione, la natura e l’amore per la terra. Un’esperienza che i soci della Podistica Santo Stefano hanno vissuto con emozione e che invitano tutti a provare il prossimo anno: perché tra sport, gusto e sorrisi, ogni chilometro diventa un ricordo da custodire.

