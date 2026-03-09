Una autorete costringe alla resa il Cerignola sul campo dell’Atalanta Under 23

Un tempo a testa, ma il Cerignola deve inchinarsi ad una autorete, uscendo a mani vuote da Caravaggio, nella sfida con l’Atalanta Under 23: finisce 3-2 per i giovani nerazzurri in un match vivace e intenso. Come nelle previsioni, Maiuri riporta fra i titolari Iliev in porta, Parlato sulla corsia destra mediana e D’Orazio a supporto di Gambale in avanti: ancora assente Todisco, confermato Cocorocchio in difesa. Nel suo 3-4-2-1, Bocchetti sceglie Misitano quale riferimento avanzato, con la coppia Cortinovis-Steffanoni alle spalle. Subito in salita la sfida per gli ofantini (3′), perché sugli sviluppi del primo angolo, Panada pesca Levak sul secondo palo: il centrocampista in doppia battuta supera Iliev. Lo stesso ex Roma non arriva sul rasoterra fornitogli da Manzoni, sprecando la chance del raddoppio, ma al 10′ evita anche guai per la sua squadra, anticipando provvidenzialmente Paolucci ormai con lo specchio di porta a disposizione. Poco più tardi però, una grossolana distrazione in impostazione è il lasciapassare per il raddoppio firmato Cortinovis: il nerazzurro mette la sfera all’angolo più lontano al 12′. La replica ofantina prova ad arrivare da Russo, il destro dal limite dell’area piccola è sventato da un attento Vismara. Gli ospiti soffrono parecchio il dinamismo e le combinazioni dei bergamaschi, i quali danno sempre l’impressione di essere minacciosi appena si portano sulla trequarti: il radente di Cortinovis termina largo al 23′. Un traversone di Russo dalla sinistra è deviato leggermente da Gambale, perdendosi comunque a pochi centimetri dal palo alla sinistra del portiere. Sul ribaltamento di fronte, iniziativa personale di Misitano, che sul più bello calcia addosso a Iliev, mancando una ottima occasione. Un tiro di D’Orazio è smorzato da un difensore e diventa innocuo per Vismara (38′), numerosi capovolgimenti di fronte ma fino al duplice fischio il punteggio resta invariato.

Cambia invece tutto all’alba della ripresa: nemmeno un minuto e Vitale accorcia le distanze di testa, approfittando dell’incerta smanacciata di Vismara sul cross di D’Orazio, quarto centro in campionato per il centrocampista. Al 50′, invece, arriva il 2-2: tap in vincente di Parlato (terza rete per lui), sulla respinta di Vismara sul diagonale di Paolucci. La sfida sembra essersi ribaltata come inerzia e spinta emotiva: sono i gialloblù ora ad avere il pallino in mano, Iliev deve alzare sulla traversa su Panada, mentre dall’altra parte lo stacco di Parlato non va lontano dalla personale doppietta. Vismara dice no a Paolucci distendendosi sulla botta incrociata al 65′, Ruggiero rileva D’Orazio per il primo cambio deciso da Maiuri. Nuovo intervento degno di nota di Iliev sulla stoccata di Levak al 75′, poi la sfortuna e una incomprensione mettono lo zampino per le ‘cicogne’: nel tentativo di anticipare il subentrato Cissè, Gasbarro di testa insacca sfortunatamente nella propria porta, in virtù anche ad una incomprensione con Iliev. Nonostante gli innesti, fra cui Dabizas ad irrobustire l’attacco, la squadra di Maiuri non riesce a riprendere la parità, conseguendo così la terza sconfitta esterna di fila.

Il Cerignola subisce così il controsorpasso del Monopoli al settimo posto, restando fermo a 45 punti: nel prossimo turno, domenica pomeriggio al “Monterisi” arriva il Sorrento, ieri sconfitto in casa dalla capolista Benevento.

ATALANTA U23-AUDACE CERIGNOLA 4-2

Atalanta U23 (3-4-2-1): Vismara; Plaia, Obric, Navarro; Idele (64’ Ghislandi), Levak, Panada (85’ Riccio), Steffanoni; Manzoni (85’ Pounga), Cortinovis (73’ Bonanomi); Misitano (64’ Cissè). A disposizione: Pardel, Zanchi, Berto, Comi, Guerini, Baldo, Mencaraglia. Allenatore: Salvatore Bocchetti.

Audace Cerignola (3-5–1-1): Iliev; Cocorocchio (83’ Dabizas), Martinelli, Gasbarro; Parlato (88’ Spaltro), Vitale (83’ Moreso), Cretella, Paolucci (88’ Ballabile), Russo L.; D’Orazio (66’ Ruggiero); Gambale. A disposizione: Russo A., Fares, Di Tommaso, Ligi, Nanula, Bassino, Iervolino, Ianzano, Tarantino. Allenatore: Vincenzo Maiuri.

Reti: 3’ Levak (ATA), 12’ Cortinovis (ATA), 46’ Vitale (AC), 50’ Parlato (AC), 78’ Gasbarro (aut., ATA).

Ammoniti: Misitano, Levak (ATA); Paolucci (AC).

Angoli: 6-3. Fuorigioco: 3-1. Recuperi: 1’ pt, 4’ st.

Arbitro: Mazzer (Conegliano). Assistenti: Tomasi (Schio)-Pandolfo (Castelfranco Veneto). Quarto ufficiale: Drigo (Portogruaro). Operatore FVS: Bettani (Treviglio).