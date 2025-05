“Una croce d’olio”, riflessione sul 1° maggio

In fondo ad uno stanzone di una masseria dispersa tra le campagne, vi era un accampamento di “cafoni” braccianti cerignolani che la sera si riposavano dopo aver trascorso 12 ore nelle campagne dal sorgere del sole fino al tramonto. Prima di andare a dormire giravano con una ciotola in mano attenendo il caporale distribuire dei pezzetti di pane intinti in acqua bollente salata, “l’acqua sale” in cui veniva versata una croce di olio (canto popolare-U’ sole o fatt russ e u patrun appen d muss). “Quanto è poco, quest’olio” disse spontaneamente quel ragazzino, rivolgendosi ai braccianti suoi compagni, “perché non ce ne facciamo dare di più? Se glielo chiediamo tutti, mica ci possono dire di no?”.

Erano gli anni quaranta quando Giuseppe Di Vittorio, bracciante bambino di Cerignola nella provincia di Foggia, esordì tra i suoi compagni prima di diventare un grande sindacalista difensore dei lavoratori che ha gettato le fondamenta alla nascita dei sindacati italiani. Oggi è un alfiere dell’unità sindacale degno di menzione nella ricorrenza del 1° maggio, Festa dei Lavoratori. “Io vengo da Cerignola”…Un paese immerso nel Tavoliere delle Puglie nella provincia di Foggia, il terzo comune italiano per estensione territoriale, un paese di braccianti ma con centinaia di cervelli in fuga dalle nostre terre ormai bistrattate, che in realtà rappresentano una preziosa ricchezza per tutto il territorio nazionale. Sarebbe bello riscoprire con grinta questa ricorrenza alla quale si partecipava con gioia, c’era area di festa e si scendeva in piazza. Sebastiano Moschetta, personaggio noto per il movimento bracciantile, affermò con fermezza che il primo maggio si doveva mangiare la carne e mettersi il vestito nuovo. Quei braccianti partivano di lunedì e tornavano il sabato, provvedevano alla sarchiatura con le zappette e la scerbatura a mano, quindi a schiena con il loro viso verso terra. Quanti sacrifici hanno fatto i cerignolani e quanti di loro si sono distinti!

Vivo da diversi anni lontano dalla mia città, ma le mie radici sono rimaste salde in quel territorio così fertile e pieno di genuinità, colori sapori e odori sono dentro al mio cuore oltre ai miei affetti più cari…Il mio augurio in questa Festa dei Lavoratori è che tutti i cerignolani possano riscoprire come ogni angolo, cortile, strada di Cerignola parlino di persone illustri che hanno donato alla nostra città una identità molto forte, quella di persone che amano spendersi per i diritti degli altri come ha fatto Giuseppe Di Vittorio che ci ha insegnato a non arrenderci anche di fronte a soprusi e privazioni. Non arrendiamoci e miglioriamo noi stessi, per migliorare tutto quello che ci circonda.

VIVA GIUSEPPE DIVITTORIO, VIVA CERIGNOLA E I CERIGNOLANI!

Dott.ssa Maria Ripalta PINNELLI