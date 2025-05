Una ottima Flv Cerignola supera 3-0 l’Aurora Volley Brindisi al pala “Tatarella”

Con una superba prestazione, la Flv Cerignola si aggiudica gara 1 della 3^ fase promozione dei playoff di serie C: sconfitta 3-0 l’Aurora Volley Brindisi (28-26; 25-20; 25-16 i parziali). Coach Dilucia ha schierato l’abituale 6+1 formato da: Puro al palleggio e Novia sulla diagonale; Martinelli e Valecce laterali; Piarulli e Mansi centrali, più Di Schiena libero. Il tecnico Polimeno ha risposto inizialmente con: Kolomiiets in regia e Borelli opposto; Albanese e Spinelli di banda; Caramuscio e Fanigliulo sottorete, con Miceli in difesa. Il match entra subito nel vivo con scambi di qualità, è di Martinelli il primo minibreak (6-4) poi la toscana ne mette un altro: Piarulli per il 9-5, si segnalano difese egregie da parte di entrambe le squadre. Felpata Martinelli per l’11-6, si passa sul 16-9 in ragione di un paio di sbavature ospiti: Novia in parallela segna il 17-9, mentre sul 20-13 c’è Rivarola per Valecce. Brindisi però inizia a recuperare lunghezze, sfruttando il servizio assai insidioso di Kolomiiets: un muro di capitan Puro spezza la serie (21-17), tuttavia si concretizza l’aggancio a quota 22 e il sorpasso a firma Spinelli. Annullato un set point, si va ai vantaggi che premiano le padrone di casa, grazie all’ace di Novia.

Flv avanti di misura del secondo parziale, parità (5-5) e l’Aurora mette la freccia: il duo Valecce-Martinelli replica immediatamente (8-6), Mansi a muro raddoppia le distanze (10-6). Le adriatiche tornano sotto con Borelli, l’ace di Albanese segna un nuovo aggancio a 11. Piarulli realizza il 13-11, che diventa 15-11 per due errori del team di Polimeno: biancazzurre sempre lì con Albanese ed una ulteriore parità a 17; muro di Mansi (19-18), Martinelli incrocia (21-19). É il via all’accelerata ofantina (23-19), Mansi per la prima palla set, Martinelli concretizza per il secondo cambio di campo. Il terzo periodo si apre nel segno di Martinelli e con i servizi vincenti di Mansi e Valecce (9-4): sempre dai nove metri Fanigliulo ricuce (9-7), la solita Martinelli riporta lo scarto a +4. Ottima la resa della seconda linea rossogialloblù, guidata da Di Schiena: Cerignola conduce e prova a scappare sul 15-9. Polimeno nel frattempo cerca di mischiare le carte, inserendo la seconda alzatrice Vasile in luogo di Kolomiiets: Mansi prolifica in prima linea (18-13), Martinelli esibisce tutto il suo repertorio (bucando il muro rivale, usando una gran sensibilità di palla, di potenza, 22-14). Con otto match point a disposizione, un attacco a rete delle viaggianti certifica il successo del sestetto di Dilucia.

Concentrazione, concretezza e fame di portare la gara dalla propria parte: una Flv davvero impeccabile che però deve mettere già da parte soddisfazione e gioia. Martedì infatti (ore 19.30) è in programma il confronto bis al pala “Zumbo” di Brindisi, sarà una battaglia sportiva per ottenere la qualificazione al prossimo turno.

Di seguito il tabellino della Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Puro 4, Novia 13, Martinelli 15, Valecce 5, Piarulli 6, Mansi 10, Rivarola, Di Schiena (libero).