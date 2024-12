Una rete a testa: 1-1 tra Audace Cerignola e Altamura

Solo un pareggio (1-1) tra Audace Cerignola e Team Altamura nel derby tutto pugliese disputato al Monterisi. Raffaele sceglie Greco in porta e mette in campo il classico 3-5-2 con Jallow e Salvemini come terminali offensivi. Diverse defezioni per Di Donato, senza Leonetti e Rolando, che si affida al 4-2-3-1 con Simone supportato da Peschetola-D’Amico-Grande.

Il primo squillo è dei padroni di casa: Capomaggio (6′) in girata sugli sviluppi di un corner, Viola alza sopra la traversa. Poco dopo fa il suo ingresso in campo Tentardini al posto di Coccia che non ce la fa. Minuto 19 è Dipinto a provarci con un gran tiro che trova pronto Greco. Fronte opposto è Paolucci (24′) ad impensierire il numero uno ospite, che mostra tutto il suo talento nel negare il vantaggio al Cerignola. Il duello si ripropone quattro giri di lancette più tardi: su punizione il centrocampista, il portiere classe 2003 devia. Mezz’ora di gioco e tuffo di testa di Martinelli a centrare in pieno la traversa, Ligi poi lambisce il palo. Sul finale della prima frazione di gioco Capomaggio svetta più in alto sul secondo palo, sfruttando appieno il cross di Tentardini: è 1-0.

Il secondo tempo si apre con un tiro fuori di Jallow, la conclusione di Russo e la rovesciata troppo centrale di Paolucci. Qualche cambio per gli ospiti, che al 66’ confezionano l’azione del pareggio: Molinaro scappa via a Ligi e calcia trovando la risposta di Greco, il tap in vincente è di Grande per l’-1-1. Brivido all’85’ sul destro a giro di D’Amico. Visentin ci prova su angolo di Tentardini. Finale acceso, ma il risultato non varia. Termina con un pareggio una gara che ha visto il Cerignola raccogliere meno di quanto seminato.

Questo slideshow richiede JavaScript.

AUDACE CERIGNOLA-TEAM ALTAMURA 1-1

RETI: 44’ Capomaggio (AC), 66’ Grande (TA).

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Greco; Martinelli (77’ Visentin), Capomaggio, Ligi; Coccia (7’ Tentardini), Tascone (77’ Sainz-Maza), Bianchini, Paolucci (77’ Ruggiero), Russo; Jallow (92’ Faggioli), Salvemini. A disp.: Saracco, Fares, Parigini, Velasquez, Carnevale, Romano, Lorusso, Iurilli, Carrozza, Di Dio. All. Raffaele.

TEAM ALTAMURA (4-2-3-1): Viola; Manè, De Santis, Silletti, Acampa (73’ Gigliotti); Franco (59’ Bumbu), Dipinto; Peschetola (59’ Molinaro), D’Amico, Grande; Simone (81’ Minesso). A disp.: Spina, Poggesi, Andreoli, Lagonigro. All. Di Donato.

Arbitro: Calzavara (Varese).

Ammoniti: Paolucci, Bianchini, Visentin (AC); Silletti, Gigliotti (TA). Angoli: 5-3. Recuperi: 2’ pt, 4’ st.