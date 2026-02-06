Contattaci al 3286684015
    Una rete del Cerignola per liquidare la Salernitana: è di Moreso l'1-0

    SportCalcio

    Pubblicato il

    da Gennaro Balzano
    Tempo di lettura previsto: 2 min.

    Vince di misura il Cerignola (1-0), con una rete di Moreso, su una Salernitana in crisi di risultati e di gioco. A guidare gli ospiti l’ex Giuseppe Raffaele e quel Capomaggio che bene ha fatto a Cerignola nelle precedenti stagioni. Formazioni speculari per le due compagini, con i padroni di casa intenzionati a far bella figura contro i campani.

    Il primo guizzo del match è di marca ospite: Lescano la spara alta al nono minuto. All’undicesimo miracolo di Donnarumma su colpo di testa da calcio d’angolo. Al quarto d’ora sempre di testa c’è Gambale poco preciso. Due giri d’orologio più tardi ci prova di destro, da posizione decentrata, Moreso. Poco dopo il 18′ è ancora Donnarumma a salvare i campani sbrogliando una situazione pericolosa nell’area piccola. Il Cerignola pare abbastanza ordinato e, in avvio di gara, non lascia ragionare gli ospiti. Minuto 21, contropiede dell’Audace Cerignola, combinazione d’Orazio-Gambale, quest’ultimo salta Donnarumma e serve al centro Moreso a rimorchio che, a porta libera, non sbaglia: 1-0. Alla mezz’ora ci prova Ligi ma il tiro è poco più di un passaggio al portiere ospite. Un minuto più tardi è D’Orazio a mettersi in proprio: tiro murato prima e deviato fuori poi. Minuto 38 primo tiro in porta della Salernitana a firma Capomaggio. A due minuti dall’intervallo Lescano riceve bene nell’area piccola ma non è lesto nel girarsi. Occasionissima per il Cerignola allo scadere dell’unico minuto di recupero: Russo si invola e calcia, in ribattuta murate anche le conclusioni di Parlato e D’Orazio.

    Nella ripresa la Salernitana prova a mischiare le carte e manda in campo Ashik, Ferrari e De Boer, il Cerignola mantiene l’undici del primo tempo. Provano a rimontare gli ospiti ma è D’Orazio a sgusciare lesto in area al 58′ guadagnando però solo un angolo. Minuto 63′ Lescano, servito di prima, centra in pieno la traversa graziando i padroni di casa. Pronta la reazione dei gialloblù: Parlato prima e Gambale dopo. Arena (71′) calcia a rete da posizione ravvicinata, risponde prontamente Iliev, ma c’è fuorigioco. Al 76′ palo di Lescano, ma c’è fuorigioco. Pochi secondi più tardi viene espulso Maiuri. A dieci minuti dalla fine Gyabuaa va a rete ma in precedenza c’è un chiaro fallo su Martinelli. La Salernitana gioca la card: l’arbitro conferma il fallo. Allo scadere Paolucci prova a mettere il sigillo sul match, calciando alto. Nei sei minuti di recupero la Salernitana si butta totalmente in avanti, il Cerignola difende il vantaggio. Al 97′ l’arbitro fischia la fine e il Cerignola porta a casa tre punti pesantissimi.

    Questo slideshow richiede JavaScript.

    Audace Cerignola-Salernitana 1-0

    AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Iliev; Todisco, Martinelli, Ligi (23’ st Gasbarro); Russo (30’ st Spaltro), Cretella, Paolucci, Moreso (23’ st Di Tommaso), Parlato (42’ st Cocorocchio sv), D’Orazio (30’ st Ruggiero), Gambale. A disp.: Russo, Fares, Cocorocchio, Ballabile, Nanula, Bassino, Iervolino, Labranca, Tarantino. All. Maiuri

    SALERNITANA (3-5-2): Donnarumma; Arena (45’ st + 1’ Molina), Golemic (15’ st Carriero), Berra; Quirini (1’ st Ferrari), Tascone (1’ st De Boer), Capomaggio, Gyabuaa, Villa; Ferraris (1’ st Achik), Lescano. A Disp.: Brancolini, Cevers, Matino, Anastasio, All.: Giuseppe Raffaele.

    ARBITRO: Di Francesco di Ostia Lido.

    NOTE: Serata ventosa, terreno in buone condizioni, buona cornice di pubblico.

    RETI: 21’ Moreso

    AMMONIZIONI: 29’ Quirini, 45’ st + 5’ Carriero, 45’ st + 6’ Gyabuaa

    ESPULSI: 32’ st Maiuri

    Angoli: 3-2

    Recupero: 1’; 6’.

