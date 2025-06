Una squadra di Cerignola alla finalissima del Cervellone quiz game a Civitavecchia

Il 15 e 16 giugno prossimi si svolgerà a Civitavecchia, a bordo di una nave della Grimaldi Lines, la finalissima del Cervellone, un gioco a quiz che si svolge in tantissimi locali in tutta Italia. Il quiz prevede domande di cultura generale, giochi di logica, di memoria, musicali. In tutta Italia si sono sfidate 27.659 squadre, in finalissima però ci arrivano solo le migliori 150. Per il secondo anno consecutivo una squadra di Cerignola è tra queste: gli Audaci. Con una percentuale di risposte esatte pari al 74,15% sono la seconda squadra pugliese, staccati dalla prima per un centesimo di punto percentuale. Se l’anno scorso la squadra è arrivata in finale senza sapere bene cosa aspettarsi ovvero squadre agguerritissime con esperienza del gioco decennale, quest’anno arriveranno preparati. La squadra vedrà infatti schierati i componenti delle due migliori squadre cerignolane: gli Audaci junior, solitamente formata da Luigi Ciavarra, Maria Vasciaveo e Sofia Ciavarra e I Campagnoli, formata da Francesco Derosa, Francesco Dal Brolo, Ciriaco Specchio, Aurora Gottardi.

Le due squadre negli ultimi due anni hanno sempre condiviso il podio e da rivali sono poi diventati buoni amici unendo le forze in questa occasione per portare il nome di Cerignola il più in alto possibile. La squadra di quattro elementi che salirà sulla nave sarà composta da Luigi Ciavarra, Maria Vasciaveo, Francesco Derosa e Francesco Dal Brolo. Questi quattro ragazzi hanno meritato la finalissima per le loro doti positive, perché preparati su argomenti molto diversi che vanno dalle ecologia allo sport, dai fumetti alla letteratura internazionale, attenti al mondo che li circonda, con sani ideali e con il desiderio di rappresentare la Cerignola per bene, fatta di persone che studiano, lavorano, si impegnano. Le belle notizie devono rimbalzare più delle brutte! In bocca al lupo Audaci!