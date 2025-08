Un’altra giovane centrale per la Pallavolo Cerignola: Noemi Papagno

La Pallavolo Cerignola SSD ARL è lieta di annunciare l’ingaggio della centrale Noemi Papagno, nata il 21 aprile 2006, che farà parte della prima squadra per la stagione 2025/2026 nel campionato nazionale di Serie B1. Giovane ma già dotata di un bagaglio tecnico e umano importante, Noemi arriva a Cerignola con l’entusiasmo di chi torna nella propria terra, portando con sé esperienza, maturità e voglia di crescere ancora. Le parole del vicepresidente Pierluigi Lapollo: “L’ingaggio di Noemi rappresenta un investimento sul futuro e sul territorio. È una giocatrice che, nonostante la giovane età, ha già vissuto esperienze significative a livello nazionale. Il suo ritorno in Puglia, con la maglia della Pallavolo Cerignola, è un segnale forte: crediamo nel valore delle giovani e nel loro ruolo centrale nel nostro progetto”. La dichiarazione di Noemi Papagno: “Dopo anni vissuti fuori, sono felice di rientrare nella mia terra. Spero di rappresentare al meglio questi colori e questa maglia. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura”.

Nata a Orta Nova il 21 aprile 2006, Noemi Papagno inizia a giocare a pallavolo all’età di otto anni in una piccola società del suo paese. Il suo percorso cambia radicalmente a soli 13 anni, quando riceve una chiamata dalla Leonessa Volley Altamura, dove vive la sua prima esperienza sportiva e personale lontano da casa. Nel corso degli anni partecipa a numerose selezioni regionali, prende parte al Trofeo delle Regioni, al Trofeo dei Tre Mari e riceve una prestigiosa convocazione nazionale presso il Centro Pavesi di Milano, tappa riservata alle atlete più promettenti del panorama giovanile italiano. Nel 2022 si trasferisce nel Veneto, completando la rosa della Fusion Team Volley, società nella quale cresce dal punto di vista tecnico, tattico e umano. Due stagioni che le permettono di consolidare il suo ruolo e la sua consapevolezza in campo. Nel campionato 2024/2025 ha vestito la maglia della Pieralisi Volley Jesi in Serie B1, accumulando ulteriore esperienza nel volley senior ad alto livello. Con l’ingresso di Noemi Papagno, la Pallavolo Cerignola conferma la volontà di puntare anche su profili giovani e ambiziosi, capaci di portare qualità, identità e spirito di crescita all’interno del gruppo.