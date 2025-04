«Urgente la nomina di un assessore alle Attività produttive a Cerignola»

La nostra città, Cerignola, sta vivendo un periodo di grande trasformazione e le sfide per il mondo delle attività produttive sono innumerevoli. Come Associazione Commercianti di Cerignola, sentiamo l’urgenza di una risposta concreta alle difficoltà quotidiane che molte attività affrontano. La carenza di un assessore alle attività produttive, figura fondamentale per il coordinamento delle politiche economiche e di sviluppo, sta rallentando l’azione amministrativa e impedendo il rilancio di un settore vitale per l’economia locale. Le esigenze del nostro territorio sono molteplici e complesse. Il tessuto commerciale e produttivo di Cerignola è in continua evoluzione e necessita di una guida che possa ascoltare e rispondere in modo tempestivo alle necessità degli imprenditori e dei commercianti. Ogni giorno ci confrontiamo con sfide legate alla burocrazia, alle normative e alla necessità di nuove politiche di supporto per incentivare la crescita e l’innovazione. Purtroppo, senza una figura di riferimento specifica, questi temi restano spesso senza risposta.

Chiediamo all’amministrazione comunale di accelerare la nomina dell’assessore alle attività produttive. La creazione di una sinergia tra le istituzioni e le forze economiche del territorio è fondamentale per sviluppare strategie efficaci per l’economia cittadina. Solo attraverso un confronto diretto e continuo tra l’amministrazione e gli operatori del settore potremo lavorare insieme per costruire un futuro prospero per Cerignola. Le opportunità per il rilancio delle attività produttive ci sono, ma necessitano di una guida solida che possa mettere in campo politiche concrete, supportare le piccole e medie imprese, e attrarre investimenti. La nomina di un assessore alle attività produttive rappresenta il primo passo per dare risposte reali e tangibili alle necessità delle nostre imprese e per restituire a Cerignola il ruolo di protagonista in un panorama economico sempre più competitivo.

Chiediamo quindi un impegno concreto da parte dell’amministrazione, affinché la città possa finalmente avere la figura che merita per risolvere le criticità e cogliere le opportunità che il futuro ci offre.