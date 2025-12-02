Urologia del “Tatarella” di Cerignola, avviata la nuova procedura mini-invasiva iTind

La Struttura Complessa di Urologia del Presidio Ospedaliero “Tatarella” di Cerignola ha eseguito oggi i primi due interventi con iTind, una tecnologia mini-invasiva (MIST) di nuova generazione per il trattamento dell’ipertrofia prostatica benigna (IPB), particolarmente indicata nei pazienti giovani che desiderano preservare integralmente la funzione sessuale. L’équipe urologica, diretta dal dott. Gennaro Annunziata, ha sottoposto due pazienti all’impianto del dispositivo, segnando l’avvio ufficiale della nuova tecnica interventistica presso l’Ospedale di Cerignola ed ampliando l’offerta terapeutica di ASL Foggia in linea con gli indirizzi della Direzione Strategica.

CHE COS’È ITIND E COME FUNZIONA

iTind è un dispositivo metallico auto-espandibile, di piccole dimensioni, che viene posizionato endoscopicamente nella prostata in anestesia lieve. Rimane in sede per 5–7 giorni, durante i quali esercita una pressione controllata sulla parete prostatica, rimodellando il canale uretrale senza incidere tessuti. Al termine del periodo di rimodellamento, il dispositivo viene rimosso in ambulatorio. Il risultato atteso è un miglioramento significativo del flusso urinario, con un recupero particolarmente rapido e senza compromettere la funzione sessuale, a differenza delle procedure più invasive.

TECNOLOGIA CONSOLIDATA ED EQUIPE MEDICA

Utilizzato da anni nei principali centri urologici italiani e internazionali, iTind rappresenta un’opzione terapeutica efficace, sicura e rispettosa della qualità di vita. La sua introduzione presso il reparto di Urologia del Presidio Ospedaliero “Tatarella” di Cerignola, segna un ulteriore passo avanti nel rendere disponibili ai pazienti le tecniche più moderne e mini-invasive per l’IPB. L’equipe medica è composta dal Direttore della S.C. di Urologia Gennaro Annunziata, dal Direttore della S.C. di Anestesia e Rianimazione Dario Galante, dai dottori Leonardo Martino, Matteo Rubino, Giovanni Barbieri, Claudio Corsini e dalla dottoressa Lucia Mastroserio. Per la sala operatoria, le dottoresse Rosa Reitani, Gerarda Tarricone e il dottor Gianluca Taronna. “L’avvio della procedura iTind, spiega Gennaro Annunziata, direttore della Struttura Complessa di Urologia, testimonia l’impegno costante del nostro reparto nel garantire ai pazienti soluzioni terapeutiche all’avanguardia. L’adozione di questa tecnica innovativa è il risultato di un lavoro congiunto e della continua attenzione della Direzione Strategica di ASL Foggia nel sostenere l’innovazione clinica. Il nostro impegno è continuare a offrire percorsi diagnostico-terapeutici sempre più moderni e adeguati ai bisogni della comunità”.