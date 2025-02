Venerdì 14 il conferimento della cittadinanza onoraria a Fra Giovanni Laprocina

Venerdì 14 febbraio alle ore 17:30, presso la Parrocchia del Ss. Crocifisso (Convento), si terrà la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria di Cerignola a Fra Giovanni Laprocina, figura amatissima dai fedeli. Alla cerimonia prenderanno parte il Sindaco Francesco Bonito, le istituzioni cittadine, la comunità parrocchiale del Ss. Crocifisso. Alle ore 18:30, si celebrerà la Santa Messa di Ringraziamento. Nato a Vieste il 5 febbraio 1933, fra Giovanni è stato ordinato Frate Minore cappuccino l’8 ottobre 1961. Il 21 maggio 1975 viene assegnato alla Fraternità di Cerignola in qualità di questuante. Da allora, Fra Giovanni ha potuto farsi apprezzare per il servizio reso alla comunità, animato dalla Fede in Cristo, e diventando un vero e proprio punto di riferimento per i fedeli e per quanti si fossero rivolti a lui anche soltanto per una parola di conforto.

Altro grande pilastro del suo impegno è stato il suo adoperarsi per l’educazione dei fanciulli. Sono stati centinaia, infatti, i chierichetti da lui educati nel corso degli anni, generazioni intere di bambini oggi padri. Se l’obiettivo era insegnar loro a servire Messa, di fatto si è trattato di una scuola di vita. Tanto è vero che, a tutt’oggi, gente di ogni ceto sociale si ferma ogni mattina al convento anche solo per offrirgli un caffè od un cornetto. A distanza di mezzo secolo dall’inizio del suo amore per questa città, la cittadinanza onoraria è il giusto e doveroso riconoscimento per l’opera di Fra Giovanni a favore dei fedeli, dei poveri e della comunità intera.

“Come ho già avuto modo di dire, Fra Giovanni è stato ed è tuttora un cerignolano esemplare. Il conferimento della cittadinanza onoraria dà attuazione a quello che è un comune sentire di tutti i cerignolani che hanno potuto ammirare le sue doti umane, la sua fede ed il suo spirito caritatevole verso il prossimo. Posso affermare che per noi è un onore accogliere una figura di così alta caratura umana e spirituale”, sono le parole del Sindaco Francesco Bonito.