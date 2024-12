Venerdì 20 dicembre presentazione del libro “Ribellarsi alla notte” di Mimmo Muolo

La presentazione del libro “Ribellarsi alla notte: una storia di Natale” di Mimmo Muolo, vice direttore del quotidiano “Avvenire”, che si terrà la sera di venerdì 20 dicembre alle ore 20:00 presso l’oratorio della parrocchia di Sant’Antonio da Padova in via dei Sanniti 139, sarà davvero un momento forte di preparazione alla festa del Natale. Sarà presente anche il nostro Vescovo, S. E. Mons. Fabio Ciollaro. In questo libro, l’autore ci accompagna in una riflessione profonda sul Natale, come momento di rinascita e di speranza. Scrive Muolo: “Non c’è notte così buia che non possa essere rischiarata dalla luce di una stella”. Questo è il messaggio che ci invita a ribellarci alla rassegnazione e a riscoprire la forza trasformante della fede, anche nei momenti più difficili. Sarà un’occasione per ascoltare dal vivo le parole di Mimmo Muolo, condividere emozioni e lasciarci ispirare da una storia che parla al cuore di ciascuno di noi.